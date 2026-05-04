Moskova'da çok katlı binaya İHA isabet etti

Sobyanin, Rusya'da geliştirilen ulusal mesajlaşma uygulaması MAX hesabından yaptığı paylaşımda, Moskova'ya doğru uçan 2 İHA'nın, hava savunma sistemlerince etkisiz hale getirildiğini belirtti.

Bir İHA'nın başkentin batısında bulunan Ramenki ilçesinde Mosfilm stüdyolarının bulunduğu Mosfilmovskaya Caddesi'ndeki çok katlı bir binaya isabet ettiğini kaydeden Sobyanin, "Yaralı yok. Acil servis ekipleri olay yerinde çalışmalarını sürdürüyor." ifadesini kullandı.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, dün yerel saatle 20.00'den bugün 07.00'ye kadar Ukrayna ait 117 İHA'nın Moskova dahil çeşitli Rus bölgeleri üzerinde hava savunma sistemleri tarafından vurulduğu aktarıldı.

Kaynak: AA | Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır