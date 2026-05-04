HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

Moskova'da çok katlı binaya İHA isabet etti

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, başkentteki çok katlı bir binaya insansız hava aracının (İHA) isabet ettiğini bildirdi.

Moskova'da çok katlı binaya İHA isabet etti

Sobyanin, Rusya'da geliştirilen ulusal mesajlaşma uygulaması MAX hesabından yaptığı paylaşımda, Moskova'ya doğru uçan 2 İHA'nın, hava savunma sistemlerince etkisiz hale getirildiğini belirtti.

Bir İHA'nın başkentin batısında bulunan Ramenki ilçesinde Mosfilm stüdyolarının bulunduğu Mosfilmovskaya Caddesi'ndeki çok katlı bir binaya isabet ettiğini kaydeden Sobyanin, "Yaralı yok. Acil servis ekipleri olay yerinde çalışmalarını sürdürüyor." ifadesini kullandı.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, dün yerel saatle 20.00'den bugün 07.00'ye kadar Ukrayna ait 117 İHA'nın Moskova dahil çeşitli Rus bölgeleri üzerinde hava savunma sistemleri tarafından vurulduğu aktarıldı.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Batman merkezli tefecilik operasyonu! 2 zanlı tutuklandıBatman merkezli tefecilik operasyonu! 2 zanlı tutuklandı
Zuhal Böcek'in çarpıcı ifadesi ortaya çıktı! Kaynağı belirsiz milyonlarca lira...Zuhal Böcek'in çarpıcı ifadesi ortaya çıktı! Kaynağı belirsiz milyonlarca lira...

Anahtar Kelimeler:
Moskova Rusya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Sanchez'i taşıyan uçak Ankara'ya acil iniş yaptı

Sanchez'i taşıyan uçak Ankara'ya acil iniş yaptı

Antalya-Afyon yolu, yoğun kar yağışı nedeniyle trafiğe kapandı

Antalya-Afyon yolu, yoğun kar yağışı nedeniyle trafiğe kapandı

Tüm ülke Arda Turan'ı konuşuyor! İnanılmazı başardı: Artık neredeyse şampiyon

Tüm ülke Arda Turan'ı konuşuyor! İnanılmazı başardı: Artık neredeyse şampiyon

Apar topar hastaneye kaldırıldı! "Kanama durmadı"

Apar topar hastaneye kaldırıldı! "Kanama durmadı"

4 il için hızlı tren yolda: 6,5 saat, 2 saat 15 dakikaya düşecek

4 il için hızlı tren yolda: 6,5 saat, 2 saat 15 dakikaya düşecek

Ünlü hamburger devinde skandal!

Ünlü hamburger devinde skandal!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.