Akbük’te şiddetli fırtına ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Menteşe Akbük’te etkili olan şiddetli fırtına ve yoğun yağış, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Fırtına nedeniyle azmak akışı kapanırken, su debisinin hızla yükselmesi bölgede risk oluşturdu. Şiddetli rüzgarın etkisiyle yükselen dalgaların sahile taşıdığı çakıllar, sahil yoluna kadar ulaştı. Oluşan birikintiler nedeniyle bazı araçlar yolda saplanarak mahsur kaldı. Ekipler, gün boyunca bölgede kurtarma ve yol açma çalışmaları yürüttü. Olumsuz hava şartları denizde de etkisini gösterdi. Fırtınanın şiddeti nedeniyle bir tekne sürüklenerek karaya oturdu.

Olayda can kaybı yaşanmazken, teknede maddi hasar meydana geldiği öğrenildi.



Kaynak: İHA | Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır