HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Akbük’te şiddetli fırtına ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Muğla’da sabah saatlerinde etkili olan fırtına ve sağanak yağış özellikle kıyı kesimlerde yaşamı olumsuz yönde etkiledi.

Akbük’te şiddetli fırtına ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Menteşe Akbük’te etkili olan şiddetli fırtına ve yoğun yağış, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Fırtına nedeniyle azmak akışı kapanırken, su debisinin hızla yükselmesi bölgede risk oluşturdu. Şiddetli rüzgarın etkisiyle yükselen dalgaların sahile taşıdığı çakıllar, sahil yoluna kadar ulaştı. Oluşan birikintiler nedeniyle bazı araçlar yolda saplanarak mahsur kaldı. Ekipler, gün boyunca bölgede kurtarma ve yol açma çalışmaları yürüttü. Olumsuz hava şartları denizde de etkisini gösterdi. Fırtınanın şiddeti nedeniyle bir tekne sürüklenerek karaya oturdu.

Olayda can kaybı yaşanmazken, teknede maddi hasar meydana geldiği öğrenildi.

Akbük’te şiddetli fırtına ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi 1

Akbük’te şiddetli fırtına ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi 2

Akbük’te şiddetli fırtına ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi 3

Akbük’te şiddetli fırtına ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi 4
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Apple, Türklerin kurduğu şirketi satın aldı! Sessiz sedasız bünyesine katmışApple, Türklerin kurduğu şirketi satın aldı! Sessiz sedasız bünyesine katmış
Disney'in ihtarı sonrası düğmeye basıldı! KısıtlanacakDisney'in ihtarı sonrası düğmeye basıldı! Kısıtlanacak

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Muğla
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kabus gibi gece! Çatılar uçtu, ağaçlar devrildi, dalgaların boyu mendirekleri aştı

Kabus gibi gece! Çatılar uçtu, ağaçlar devrildi, dalgaların boyu mendirekleri aştı

İzmir'de 50 yılda bir görülüyor! "Bu tablo sıradan değil"

İzmir'de 50 yılda bir görülüyor! "Bu tablo sıradan değil"

(Özet) Rams Başakşehir - Beşiktaş Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Rams Başakşehir - Beşiktaş Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Oyunculuğu bırakmıştı! Aşk pozu ve son hali gündeme geldi

Oyunculuğu bırakmıştı! Aşk pozu ve son hali gündeme geldi

Darphane'den yeni karar! 25 kuruşun ardından... Artık basılmayacak

Darphane'den yeni karar! 25 kuruşun ardından... Artık basılmayacak

Yüz binleri ilgilendiren IBAN düzenlenmesi geliyor: 50 bini ceza aldı!

Yüz binleri ilgilendiren IBAN düzenlenmesi geliyor: 50 bini ceza aldı!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.