İsviçre'de kayak merkezinde patlama! Çok sayıda ölü var

İsviçre'nin Crans-Montana bölgesindeki bir kayak merkezinde patlama meydana geldi. Patlamanın ardından yapılan ilk açıklamada, çok sayıda hayatını kaybedenler olduğu belirtildi.

İsviçre'de kayak merkezinde patlama! Çok sayıda ölü var
Doğukan Akbayır

İsviçre'nin Crans-Montana kayak merkezindeki bir eğlence mekanında patlama meydana geldi. İsviçre polisinin yaptığı ilk açıklamaya göre onlarca kişi patlamada hayatını kaybetti, ağır yaralananlar da oldu.

BİRÇOK KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Söz konusu patlama, Crans-montana kayak merkezindeki bir eğlence mekanında meydana geldi. İsviçre polisinin yaptığı ilk açıklamaya göre patlama nedeniyle onlarca kişi hayatını kaybetti, ağır yaralananlar da var.

Patlamanın neden meydana geldiği konusundan henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

İsviçre
