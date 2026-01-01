İsviçre'de kayak merkezinde patlama! Çok sayıda ölü var

İsviçre'nin Crans-Montana kayak merkezindeki bir eğlence mekanında patlama meydana geldi. İsviçre polisinin yaptığı ilk açıklamaya göre onlarca kişi patlamada hayatını kaybetti, ağır yaralananlar da oldu.

BİRÇOK KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Patlamanın neden meydana geldiği konusundan henüz resmi bir açıklama yapılmadı.