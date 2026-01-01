HABER

Ordu'da yeni yılın ilk kar yağışı etkili oldu

Ordu'da 2026 yılının ilk kar yağışı, şehrin yüksek kesimli bölgeleri, yaylaları ve şehir merkezinin ‘seyir terası' olarak adlandırılan Boztepe'yi beyaza bürüdü.

İlin yüksek kesimleri ile yaylalarında dün gece başlayan kar yağışı etkili olurken, şehrin seyir terası olarak adlandırılan ve önemli turistik bölgelerinden birisi olan 530 metre rakımdaki Boztepe'de de öğle saatlerinde kar yağışı başladı. Şehir merkezinde yağmur yağışı etkili olurken, kar manzarası görmek ve eğlenmek için Boztepe'ye çıkan vatandaşlar güzel vakit geçirdi. Bazı vatandaşlar kar yağışı altında yürüyüş yaparken, bazıları ise çocukları ile birlikte karda kaydı.

Şiddetli kar yağışının ardından çok tepeye çıkmak isteyen çok sayıda araç sürücü, yollarda yoğunluk oluşturdu. Kış lastiği olmayan bazı araç sürücüleri ise zor anlar yaşadı. Bu esnada Ordu Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kar yağışının devam ettiği yollarda iş makineleri ile karla mücadele çalışması yürüttü.

Kar yağışının ardından Boztepe'ye çıkan Tolga Tecir, "Manzara çok güzel, insanlar ve çocuklar eğleniyor, güzel oldu. Bu kar yağışına çok ihtiyaç vardı. İnşallah böyle yağmaya devam eder, kuraklık da azalır" dedi.
Ailesi ile birlikte Boztepe'ye çıkan Gülçin Eğrek, "Çok güzel bir ortam var ve çok kalabalık. Yeni yılın ilk kar yağışında buraya çıktım, soğuk ama güzel" diye konuştu.
Çorum ilinden gelen Emir Bozdağ isimli üniversite öğrencisi ise, "Merkezde yağmur vardı ama burası çok farklı. Bugün burada biraz gezmeyi ve kartopu oynamayı düşünüyoruz" şeklinde konuştu.

Yolda kalan ve maddi hasarlı kazalara karışan araçlar ise oto kurtarıcılar yardımıyla taşındı. Kar yağışı görmek isteyen bazı vatandaşlar ise yaya olarak tepeye çıktı. Polis ekipleri, Boztepe'ye ulaşımı sağlayan Nizamettin Mahallesi'nde kış lastiği denetimi gerçekleştirdi. Ekipler, kış lastiği ya da zinciri bulunmayan araçların Boztepe'ye çıkışını engelledi.Kaynak: İHA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

