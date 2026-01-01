İstanbul Valisi Gül, AFAD'da karla mücadele çalışmalarını takip etti

Valiliğin NSosyal hesabından yapılan açıklamada, Vali Gül'ün, ilde yürütülen karla mücadele çalışmalarına ilişkin Vali Yardımcısı ve Arnavutköy Kaymakamı Mahmut Hersanlıoğlu ile AFAD İl Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener'den bilgi aldığı belirtildi.

"KARLA MÜCADELE TEDBİRLERİMİZİ ALDIK"

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İstanbul Valiliği olarak karla mücadele tedbirlerimizi aldık. İlimizde hayatı olumsuz etkileyen bir yağış bulunmamakta, ana arterler başta olmak üzere tüm yollar açıktır. Tüm kurumlarımızla koordineli bir şekilde 7/24 sahada karla mücadele çalışmalarına devam ediyor, süreci takip ediyoruz."

