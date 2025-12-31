Seyahatin akıllı ve şık yüzü Kipling L bavuldaki indirimi kaçırmayın!

Uzun bir yolculuğa çıkmak, sadece yeni yerler görmek değil; tüm alışkanlıklarınızı bir valize sığdırıp belirsizliğe güvenle adım atmaktır. Yol boyunca yükünüzü hafifleten, eşyalarınızı evinizdeki gibi düzenli tutan ve en uzak mesafelerde bile size konfor sunan bir bavulsa olmazsa olmaz bir yol arkadaşı. Yolculuğun her anından keyif almanız için tasarlanan Kipling Youri bavul şimdi seyahat tutkunlarına özel kaçırılmayacak bir indirimle satışta!

Günün Fırsatları kapsamındaki indirimli markaları görmek için buraya tıklayın.

Kipling indirimlerinin tamamına göz atmak için buraya tıklayın.

Prime ayrıcalıklarından yararlanmak isterseniz buradan üye olabilirsiniz.

Ömürlük yatırım: Kipling New Youri Spin Büyük Boy Tekerlekli Valiz

Hafif ve su itici yapısı sayesinde bagaj kotası dostu olan Kipling Youri Spin L, geniş iç hacmi, akıllı bölmeleri ve 2 adet fermuarlı iç cebiyle uzun süreli seyahatlerinizde en büyük yardımcınız olmaya aday. Yaklaşık 100 litrelik devasa kapasitesi, genişletilebilir ana bölmesi ve stratejik olarak yerleştirilmiş 3 dış cebiyle eşyalarınızı düzenli tutmak hiç bu kadar kolay olmamıştı. Üst ve yan taşıma kolları, %100 dayanıklı poliamit dış yüzeyi ve geri dönüştürülmüş polyester astarıyla hem uzun ömürlü hem de çevre dostu bir seçenek sunan bavul, 360 derece dönebilen 4 çift tekerleği sayesinde havalimanlarında zahmetsizce süzülürken entegre çift TSA kilidi ile güvenliğinizi en üst düzeye çıkarır.

Kullanıcılar ne diyor?

"Ürün çok çabuk elime ulaştı teşekkür ediyorum. Güzel, hafif ve kaliteli."

"Tam olarak beklediğim gibiydi. Teslimat çok iyiydi ve ürünün kendisine gelince, daha küçük modelini zaten biliyordum ve ondan çok memnundum. Bundan da çok memnunum."

Nakit ihtiyacınız varsa 90.000 TL'ye kadar %0 faizli ve taksitli nakitinizi hemen almak için buraya tıklayın.

Bu içerik 31 Aralık 2025 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.