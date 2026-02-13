Ev Yaşam Ev Yaşam
Hızlı ısıtma, minumum bekleme: DREO seramik ısıtıcıda indirim başladı
Hızlı ısıtma, minumum bekleme: DREO seramik ısıtıcıda indirim başladı

Sultan Oğuz
İyi bir ısıtıcıdan beklentiniz sadece sıcaklık mı yoksa güvenli ve huzurlu bir ortam mı? Soğuk kış günlerinde odayı saniyeler içinde ısıtacak kadar güçlü, uykunuzu bölmeyecek kadar sessiz ve evde gözünüz arkada kalmayacak kadar güvenli bir ısıtıcı arıyorsanız doğru yerdesiniz. Kullanıcıların favorisi DREO seramik ısıtıcıda iyi bir indirim başladı. İşte detaylar!

Bir ısıtıcı seçerken hızlı ısınma performansı, geniş etki alanı ve enerji tasarrufu sağlaması herkesin olmazsa olmaz kriterleri arasında. Hem şıklığıyla dekorasyonunuza uyum sağlayacak hem de performansıyla kışı yaza çevirecek DREO ısıtıcıda kısa süreliğine özel bir indirim var. Detaylar için hadi, içeriğe geçelim!

Küçük boyut dev performans: DREO Atom 416 Seramik Isıtıcı

DREO Atom 416, 1500W güçlü performansıyla 2 saniye içinde sıcaklığı hissetmeye başlamanızı sağlıyor. Özel tasarım 9 kanatlı fanı ve ısı yönlendirme teknolojisi, ısıyı geniş bir alana yayarak odanın her noktasını eşit derecede ısıtıyor. Üstelik bu performansı sergilerken sadece 34 dB ses çıkarıyor, yani bir fısıltı kadar sessiz. Güvenliği de elden bırakmayan DREO; 45° devrilme emniyeti ve aşırı ısınma korumasıyla çocuklu ve evcil hayvanlı evler için tam koruma yapıyor. Ayrıca, ihtiyacınıza göre seçebileceğiniz Güçlü Isıtma, ECO ve Sadece Fan modlarıyla enerji tasarrufu yaparken konforun tadını çıkarabiliyorsunuz.

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Boyutuna göre ısıtma performansı inanılmaz iyi. Sessizliği sebebiyle tercih etmiştim ama 0 derece havada bile balkonda son seviyesinde kullanmadım. Tek camı açık 4 metre kare alanı H1 veya H2 seviyede çok rahat ısıtıyor ve saatlerce yanında durabiliyorsunuz. Öneririm."
  • "Kesinlikle çok iyi bir ısıtıcı bugüne kadar aldığım en iyi ısıtıcı küçük ama hemen ısıtmaya başlıyor ve klima mantığıyla çalışıyor dereceyi ayarlayın odanızı ısıtsın."
  • "15 gündür 25 m²lik yatak odamı ısıtmakta kullanıyorum. Yatarken ayarını 22 dereceye ayarlayıp yatıyorum. Sıcaklık düşünce çalışmaya başlıyor. Bildiğiniz fanlı ısıtıcıların programlanabilir hali ama daha sessiz ve daha şık olanı. Ayrıca yangın sensörü de var. Beğendiğim için anneme de aldım. "
Ürünü İncele

Bu içerik 13 Şubat 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

