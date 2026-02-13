HABER

Antalya'da feci ölüm! Arkadaşının kullandığı araçta can verdi

Antalya'da 25 yaşındaki Hasan Çakmak, arkadaşının kullandığı araca açılan ateş sonucu can verdi.

Olay, dün saat 19.30 sıralarında Yaylalı Mahallesi Cerenler Sokak'ta meydana geldi. Hasan Çakmak ile arkadaşı S.B.'nin (33) bulunduğu hafif ticari araca, seyir sırasında, kimliği henüz belirlenemeyen kişi tarafından dışarıdan tabancayla ateş açıldı.

Araçta yolcu konumunda bulunan Hasan Çakmak, vücuduna isabet eden mermilerle ağır yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunulması sonrası olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İncelemede; Hasan Çakmak'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Çakmak'ın cansız bedeni Alanya Belediyesi morguna konuldu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

