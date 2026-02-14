HABER

5 çocukları 25 torunları var! Gençleri kıskandıran 14 Şubat sürprizi: 'Oltu güzelse sebebi sensin Aynur'

5 çocuğu ve 25 torunu olan 65 yaşındaki Aynur Başar’a, eşinden Sevgililer Günü" sürprizi geldi. Adeta gençleri kıskandıran Abdullah Amca, ekmek pişiren eşine verdiği çiçeğin üzerine "Oltu güzelse sebebi sensin Aynur" notunu yazdı.

Erzurum’un Oltu ilçesinde yaşayan 67 yaşındaki Abdullah Başar, 50 yıllık hayat arkadaşı Aynur Başar’a 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla sürpriz yaptı.

"50 YILDIR EVLİYİZ BU ZAMANA KADAR BİRBİRİMİZİ KIRMADIK"

Her yıl olduğu gibi bu yıl da geleneği bozmayan Başar, tandırda ekmek ve haçapor pişiren 65 yaşındaki eşine kalpli bir buket çiçek hediye etti. Çiçeğin üzerine yazdırdığı "Oltu güzelse sebebi sensin Aynur" notu ise dikkat çekti.

Yaklaşık yarım asırdır evli olduklarını belirten Abdullah Başar, "50 yıldır evliyiz. Bu zamana kadar birbirimizi kırmadık, üzmedik. Bayanları güldürün; onları güldüren de solduran da erkeklerdir" dedi.

Tandır başında çalışırken eşinin getirdiği çiçekle duygulanan Aynur Başar ise, 14 Şubat’ta yapılan sürprizden dolayı büyük mutluluk duyduğunu ifade ederek eşine teşekkür etti.
Torunları ise dedelerinin bu güzel davranışından dolayı dedelerine teşekkür ettiler

