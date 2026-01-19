Ev Yaşam Ev Yaşam
Bu Sayfada İş Birliği İçerikleri Bulunmaktadır.(Sponsorlu)
Hem ergonomik hem kaliteli: Samsonite Qibyte sırt çantasında indirim var
Hem ergonomik hem kaliteli: Samsonite Qibyte sırt çantasında indirim var

Sultan Oğuz Sultan Oğuz MYNET YAZARI
Çanta seçerken bilgisayarınızın güvende olduğunu bilmek, ihtiyaç duyduğunuz küçük bir aksesuara anında ulaşabilmek ve çantanın omuzlarınızda yarattığı ağırlığı hissetmemek çok önemli. Uzun yıllar günlük yaşamınızda size eşlik edecek bir sırt çantası arıyorsanız indirime giren Samsonite çantayı kaçırmayın!

Gün içinde bir toplantıdan öbürüne, işten eve derken bizi yarı yolda bırakmayacak, hem eşyalarımızı düzenli tutacak hem de her ortamda sade duruşuyla sırıtmayacak bir çantaya ihtiyaç duyarız. Kalitesi ve tasarımıyla hayat kolaylaştıran fonksiyonel ürünlerse bu ihtiyaca kusursuz bir cevap verir. Samsonite sırt çantası da kısa bir süreliğine indirimdeyken hadi, içeriğe geçelim!

Günün Fırsatları kapsamındaki indirimli markaları görmek için buraya tıklayın.

Samsonite ürünlerinin tamamına göz atmak için buraya tıklayın.

Prime ayrıcalıklarından yararlanmak isterseniz buradan üye olabilirsiniz.

Pratikliği ve dayanıklılığı ön planda tutanlar için: Samsonite Qibyte 15.6" Notebook Sırt Çantası

Hem ergonomik hem kaliteli: Samsonite Qibyte sırt çantasında indirim var 1

Samsonite Qibyte, 15,6 inç bilgisayarlar için özel korumalı bölmesi ve anahtarlarınızı sabitleyebileceğiniz iç düzeniyle çanta içindeki karışıklığa son veriyor. Sadece 0,8 kg olan hafif yapısı, 21,5 litrelik geniş iç hacmiyle birleşerek tüm gün süren bir taşıma konforu sağlıyor. Çift tonlu antrasit kumaşı ve siyah metal detayları sayesinde hem iş görüşmelerinde hem de hafta sonu gezilerinde sade ve modern bir görünüm sunuyor. Ayrıca seyahatlerinizde valiz sapına kolayca entegre edilebilen arka bölümü, Qibyte’ı çok yönlü bir kullanım için ideal kılıyor.

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Bölme sayısı çok fazla, kumaş kalitesi çok iyi. Samsonite kalitesinden şaşmamak lazım."
  • "Harika bir çanta minimal ve çok şık duruyor. Kesinlikle kaba değil. Laptop ve ipad gözü ayrı. İçinde kalemler için küçük bir kalem kutu var cırt cırtlı."
  • "Mükemmel bir ürün, çok sağlam, taşınması rahat, dikiş ve kumaş kalitesi çok iyi, çok fazla cep kullanımı imkanı var."
Ürünü İncele

Nakit ihtiyacınız varsa 90.000 TL'ye kadar %0 faizli ve taksitli nakitinizi hemen almak için buraya tıklayın.

Hem ergonomik hem kaliteli: Samsonite Qibyte sırt çantasında indirim var 2

Bu içerik 19 Ocak 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

