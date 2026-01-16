Gardırobunuzun eksik parçası: Camper deri ayakkabılarda indirim başladı

Doğru ayakkabı seçiminde deri kalitesi her şey demek çünkü kaliteli deri, gün boyu terlemeyen ayaklar ve asla eskimeyen bir tarzın ifadesidir. Camper, geleneksel deri zanaatkarlığını modern tasarım anlayışıyla harmanlayarak bir ayakkabıdan beklediğiniz dayanıklılık, hafiflik ve estetik gibi özellikleri tek bir potada buluşturuyor. Üstelik bu benzersiz deneyime sahip olmanız için şimdi harika bir nedeniniz var: Seçili tüm deri Camper modellerinde %50’ye varan indirim fırsatı başladı!

1. CAMPER Beetle Erkek Ayakkabı

"Waterproof bir ayakkabı. Piyasanın yarı fiyatına falan aldım. Tam ayak numaranız ne ise onu alın."

"İkonik bir ayakkabı. Eşofmanla da kumaş pantolonla da kullanılabilir. Yeri geldiğinde takım elbiseyle bile giyiyorum. Su geçirmez, gerçek deri. Harika bir fiyat."

2. CAMPER Kora Kadın Bot

“Çok rahat. Geniş ayaklarım var ve mükemmel uyuyorlar; topuk yüksekliği de ideal.”

“Çok rahat bilek botu, yumuşak deri, güzel kalıp, rahat topuk. Genel olarak çok güzel bir ayakkabı!”

3. Camper Norman Erkek Ayakkabı

“Ayakkabı hem çok kaliteli hem de rahat, kargo da gayet özenliydi. Ayakkabı numaramın aynısını aldım. Diğer renklerini de düşünüyorum.”

“Çok başarılı bir ürün. Ayaklar içinde çok rahat. Bütün günüm ayakta geçiyor diyebilirim. Ayaklarım içinde çok rahat.”

4. Camper Casi Myra Kadın Ayakkabı

“Çok yumuşak deri ve rahat ayakkabılar. Normal numaranızı veya normal ayakkabı numaranızdan yarım numara büyük alın.”

“Bunlar şimdiye kadar giydiğim en rahat babetler! Camper gerçekten harika bir iş çıkarmış, saatlerce yürüyebilirsiniz. Ayrıca çok şirinler, fotoğraflardan çok daha güzel duruyorlar. Hatta kışın siyah taytlarla bile giydim.”

5. CAMPER Smith Erkek Ayakkabı

“Erkek arkadaşım rahat ve şık olduklarını söyledi. Kot pantolonla da, kumaş pantolonla da aynı derecede iyi duruyorlar. Tavsiye ederim.”

“İş yerinde veya günlük hayatta gayet rahat bir ayakkabı (20.000 adım/gün’den fazla biraz yoruyor ama casual sport açısından güzel)”

6. Camper Milah Kadın Orta Boy Bot

“Hakiki deri, muazzam sade tasarım ve Camper rahatlığı.”

“Çok iyi oturuyorlar. Ben 38 numara giyiyorum ama ayaklarım biraz geniş (23,5 cm uzunluğunda ve 9,5 cm genişliğinde) ve ince deri tabanlarıyla mükemmel uyum sağlıyorlar. Mutlak konfor!”

7. CAMPER Pix Erkek Ayakkabı

“Bence Camper‘den ayakkabı almayın çünkü ondan sonra başka hiçbir markayı tercih etmeyeceksiniz.”

“Çok rahat, çok şık, sorunsuz bir teslimattı. Camper kalitesini direkt yansıtan bir ürün.”

8. Camper Casi Myra Kadın Ayakkabı

“Bu ayakkabıdan üç farklı renkte aldım. Kutudan çıkar çıkmaz çorapsız giyebilirsiniz ve hiç su toplaması olmaz. Beyazı çok şık duruyor ve kışın beyaz pantolonlarla giyiyorum.”

“Onları ilk kez giydiğim gün, uzun bir iş günüydü, çok ayakta durdum ve yürüdüm, ama ayaklarım HİÇ ağrımadı. Hatta ilk kez giydiğimi bile unuttum. Görünüşlerine BAYILIYORUM; zarifler ama kendilerine özgü bir tarzları var. Uzun zamandır aradığım türden bir ayakkabı.”

9. CAMPER Pelotas XL Erkek Ayakkabısı

“Camper'ın "Pelotas XLite" ayakkabıları, adından da anlaşılacağı gibi gerçekten hafiftir. Ayrıca rahattırlar, malzemeleri mükemmel kalitededir ve bu da onları gerçekten dayanıklı kılar.”

“Onları çok seviyorum, çok rahatlar ve 44 numara giydiğimi düşünürsek, şimdiye kadar sahip olduğum en hafif ayakkabılar olduklarını düşünüyorum. İnanılmaz derecede hafifler. Çok kaliteli görünüyorlar.”

10. CAMPER Brutus+ Kadın Bot

“Bu ayakkabıları bir süredir giyiyorum ve kesinlikle tavsiye ederim! Genellikle yeni ayakkabılarım bir yerinden sürtüyor ama bunlar giydiğim andan itibaren son derece rahat oldular. Yürüyüş yaparken tabanları gerçekten sağlam hissettiriyor. Hem günlük hem de şık kombinlerde kullanılabiliyor. Temizlemesi de kolay.”

“Mükemmeller!!! Derisi mükemmel kalitede, giymesi kolay, yüksek tabanı adımlarınızı mükemmel şekilde yastıklıyor, çok çok rahat, bence geniş ayaklar için mükemmel, harika. Şahsen ben bayıldım!!!!”

11. Camper Beetle Erkek Spor Ayakkabı

“Deri kalitesini ve ayakkabı tasarımını beğendim. Genel olarak çok rahatlar çünkü tabanları benzersiz bir şekilde yapılmış, bu da uzun süre dayanmalarına katkıda bulunacaktır. Kot pantolonla giydim ve nasıl durduklarını beğendim.”

“Bu benim ikinci Camper Beetle ayakkabılarım. Mükemmel uyuyorlar; 42 numara giyiyorum ve tam oldu. İlk ayakkabılarımı bir buçuk yıl boyunca hiç bakım yapmadan giydim (ormanlarda yürüyüş yaptım, açık havada çalıştım, hatta onlarla yüzdüm...). Hala sağlamlar, kaynaklı dikişler yerinden oynamadı, deri biraz yıpranmış ama hala harika durumdalar. Gerçekten de onlara kötü davrandım. Bu ayakkabılarıma daha iyi bakacağım ve uzun süre dayanacaklarını düşünüyorum...”

12. CAMPER Kora Kadın Ayakkabı

“Bu ayakkabılar inanılmaz rahat. Ayrıca burun kısmı daha geniş olduğu için ayaklarım yorulmuyor. Bu topuklu ayakkabılarla uzun süre ayakta durabiliyorum, yorulmuyorum veya ayak ağrısı çekmiyorum. Çok memnunum.”

“İnanılmaz ayakkabılar, yürürken çok rahatlar. Partiden sonra çıkardığımda, sanki bütün gece spor ayakkabı giymişim gibi hissettim, ayaklarım hiç ağrımadı! En sevdiğim ayakkabılarım olacaklar ve farklı bir renkte de almayı dört gözle bekliyorum.”

Bu içerik 16 Ocak 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

