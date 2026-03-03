HABER

Çarşamba Ovası meyvede zirvede

Samsun’un Çarşamba ilçesinde gerçekleştirilen meyve üretiminde fındık, birinci sırada yerini korudu.Samsun’un en verimli ovalarından birisi olan Çarşamba Ovası’nda meyve üretimi gün geçtikçe artmaya devam ediyor.

Samsun’un en verimli ovalarından birisi olan Çarşamba Ovası’nda meyve üretimi gün geçtikçe artmaya devam ediyor. 2025 yılında da fındık ve kivi başta olmak üzere şeftali, ceviz, elma ve Trabzon hurması (cennet hurması) üretimi, Samsun genelinde birinci sırada yerini koruyor.

EN FAZLA ÜRETİM FINDIKTA GERÇEKLEŞTİ

Çarşamba ovasında 2025 yılında en fazla üretim fındıkta gerçekleşti. İlçede 455 bin dekar alanda yaklaşık 41 bin ton fındık üretimi yapıldı. Samsun genelinde ise ortalama 1 milyon 250 bin dekar alanda yaklaşık 115 bin ton üretim yapıldı. Çarşamba Ovası, Samsun’da gerçekleştirilen fındık üretiminin yüzde 35’ini karşılayarak il genelinde ilk sırada yer aldı.

Fındığa alternatif ürün olarak önerilen kivi, ilçede ortalama 5 bin dekar alanda yaklaşık 13 bin ton üretildi. Samsun genelinde ise yaklaşık 14 bin tonluk üretim gerçekleşirken bu üretimin yüzde 95’i Çarşamba Ovası topraklarından karşılandı.

6 MEYVE TÜRÜNDE İL GENELİNDE İLK SIRADA

Şeftalide ortalama 3 bin dekar alanda yaklaşık 6 bin 500 ton civarında üretim yapılırken, bu oran il genelinde gerçekleştirilen üretiminin yüzde 76’sına sahip oldu. Elma üretiminde yaklaşık 400 dekar alanda ortalama 2 bin ton üretim yapılırken, bu oran Samsun genelinde yüzde 60’a yakın bir kısmını oluşturdu. Cevizde ise yaklaşık 600 dekar alanda 400 tona yakın üretim gerçekleştirilirken, il genelindeki üretimin yüzde 15’ini etkilemiş oldu.

Trabzon hurmasında (cennet hurması) ise yaklaşık 40 dekar alanda 270 tona yakın üretim yapıldı. İl genelindeki üretimin yarısından fazlası yine Çarşamba’dan karşılandı.

Böylelikle 6 meyve türünde de il genelinde ilk sırada yer alan Çarşamba Ovası, özellikle kivide neredeyse tüm üretimi tek başına karşılayarak dikkat çekti.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Sedef Karatay Bingül tarafından yayına alınmıştır

