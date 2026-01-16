Ev Yaşam Ev Yaşam
Sizin ve kedinizin konforunu artıran UBPET akıllı kedi tuvaletinde büyük indirim!
Sizin ve kedinizin konforunu artıran UBPET akıllı kedi tuvaletinde büyük indirim!

Sultan Oğuz
Kediyle yaşamanın en güzel yanlarından biri onun mırıldanmalarıyla günün stresini atmak... Ama herkesin bildiği bir gerçek var ki bitmek bilmeyen kum temizleme seansları, bu keyifli anların arasına giren en yorucu rutinlerden biri. Artık evinize her girdiğinizde sadece ferah bir hava solumanız ve değerli vaktinizi kürekle kum temizleyerek değil, patili dostunuzla oyun oynayarak geçirmeniz mümkün. Bu konforu evinize taşıyacak olan UBPET akıllı kedi tuvaleti şu an büyük bir indirimde!

Bazı teknolojik yenilikler sadece hayatı kolaylaştırmakla kalmaz, yaşam kalitenizi doğrudan bir üst seviyeye taşır. Titiz kedi sahipleri için hijyen ve düzenin ne kadar kritik olduğunu biliyoruz, bu yüzden kediniz ve sizin yerinize her şeyi düşünen çok iyi bir cihazla geldik! Artık eve yorgun argın geldiğinizde karşılaştığınız o istenmeyen kokuları veya her gün tekrarlanan yorucu temizlik rutinini unutmanızı sağlayacak UBPET akıllı kedi tuvaleti kısa süreliğine indirim fiyatıyla sizi bekliyor!

Günün Fırsatları kapsamındaki indirimli markaları görmek için buraya tıklayın.

UBPET indirimlerinin tamamına göz atmak için buraya tıklayın.

Prime ayrıcalıklarından yararlanmak isterseniz buradan üye olabilirsiniz.

Hem sizin hem de kedinizin yaşam kalitesini kökten değiştiren: UBPET C20 Akıllı Kedi Tuvaleti (Koku Hediyeli)

Sizin ve kedinizin konforunu artıran UBPET akıllı kedi tuvaletinde büyük indirim! 1

UBPET C20, 32x34,8 cm ölçülerindeki geniş ve ferah giriş alanı sayesinde 1,4-10 kg ağırlığındaki tüm kedilere konforlu bir kullanım sunar. Güvenliği merkeze alan 5 katmanlı sensör sistemi (4 ağırlık ve 1 grating sensörü), dostunuz içerideyken döngüyü anında durdurarak tam koruma gerçekleştirir. Gelişmiş çift deodorant teknolojisiyle kötü kokuları yok ederken mobil uygulama desteğiyle kedinizin kilo takibini ve sağlık verilerini her zaman anlık olarak izlemenize olanak tanır. 38 dB ile çok sessiz bir şekilde çalışırken modüler yapısıyla da saniyeler içinde demonte edilip temizlenebilen UBPET C20, hijyeni zahmetsiz hale getirir.

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Muhteşem bir ürün, hayat kolaylaştırıcı. Çok sessiz, çok. Kum temizleme, kürek kullanma, koku sıkıntısı, kum israfı tamamen bitti. Kamera gibi teknik aksamlar önemli değilse alınması gereken tek ürün bu. Kedilerinizin hangi zamanlarda ne kadar kullandığını, kilosunu uygulama ile takip edebiliyorsunuz. Kediler her zaman tertemiz kum kullanmış oluyor. Ayrıca kargolama çok hızlı ve özenliydi. Alkışlıyorum."
  • "Bunu almadan önce çok düşündüm, çok araştırdım. Gerçekten çok başarılı ve işini iyi yapıyor. Koku problemi ortadan kalktı, temizlemesi çok kolay ve ben yaklaşık 4 günden bir sadece çöp poşetini atıp yenisini koyuyorum. Kedim her tuvaletini yaptığında uygulama üzerinden bildirim gelmesi içinizi rahatlatıyor. Kedim hiç sorun yaşamadan kullanmaya başladı."
Ürünü İncele

Nakit ihtiyacınız varsa 90.000 TL'ye kadar %0 faizli ve taksitli nakitinizi hemen almak için buraya tıklayın.

Sizin ve kedinizin konforunu artıran UBPET akıllı kedi tuvaletinde büyük indirim! 2

Bu içerik 16 Ocak 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

