Tatil hazırlığı yapanlar buraya! Spigen sırt çantasında beklenen indirim geldi

Doğa yürüyüşlerinden kano turlarına, aniden bastıran yağmurlardan plaj keyfine kadar her anınızda yanınızda olacak bir çanta arıyorsanız doğru yerdesiniz. Hem stilinizi yansıtacak hem de en değerli eşyalarınızı suyun azizliğinden koruyacak Spigen sırt çantası indirimde! Detaylar için hadi içeriğe!

Günün Fırsatları kapsamındaki indirimli markaları görmek için buraya tıklayın.

Spigen ürünlerine göz atmak için buraya tıklayın.

Prime ayrıcalıklarından yararlanmak isterseniz buradan üye olabilirsiniz.

Kalitesiyle fark yaratan: Spigen iPX6 Sertifikalı Su Geçirmez Sırt Çantası (30 l)

Spigen Aqua Shield, yağmurlu günlerde ve su maceralarınızda teknolojik ekipmanlarınız ile kişisel eşyalarınız için en üst düzey korumayı şık bir tasarımla sunuyor. IPX6 sertifikası sayesinde en güçlü su jetlerine bile meydan okuyan bu özel çanta, 30 litrelik geniş kapasitesiyle havlu, yedek kıyafet ve su şişesi gibi tüm ihtiyaçlarınızı tek bir noktada toplarken iç kısmındaki ekstra cepleri sayesinde küçük eşyalarınızı düzenli tutmanıza olanak tanır. Kaynaklı dikiş yapısı ve dayanıklı materyali ile uzun ömürlü bir kullanım vaat eden tasarımı ayarlanabilir güvenli askılarıyla en uzun yürüyüşlerde bile ergonomik bir konfor sağlayan çanta, sadece 650 gram ağırlığıyla omuzlarınızda yük oluşturmadan yağmurlu yolculuklarından adrenalin dolu su sporlarına kadar her anınızda eşyalarınızı kuru ve güvende tutmak için ideal bir çözüm.

Kullanıcılar ne diyor?

"Harika çanta suya çok çok dayanıklı denedim geçirmedi ve seyahata giderken valiz içinde yer kaplamıyor, çok eşya sığıyor içine."

"Ürün oldukça hafif ve gerçekten su geçirmez! (İçine ıslak mayo, havlu vb. bile koyabilirsiniz ve hiçbir şey sızdırmaz) Ayrıca anahtarlarınızı, telefonunuzu vb. koyabileceğiniz ek cepleri de var. Çanta, askısıyla taşımak için rahat. Tekrar alırdım ve kesinlikle bir sonraki tatilimde de yanımda olacak."

"Fiyatı, dalış ekipmanı satan diğer şirketlere göre daha uygun ve işlevselliğinin de aynı derecede iyi olduğunu düşünüyorum. Birkaç yıldır Spigen akıllı telefon kılıfı kullanıyorum ve şirketin kalitesine güveniyorum, bu nedenle bu üründen de çok memnun kaldım."

Spigen indirimlerinin tamamına göz atmak için buraya tıklayın.

Bu içerik 18 Şubat 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.