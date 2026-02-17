Mobilya ustası, 3 parmağını frezeye kaptırdı

Olay, İnegöl Cerrah Mahallesi sanayinde faaliyet gösteren bir mobilya fabrikasında meydana geldi. İşçi Mesut D.(56), freze makinesinde ahşap kesimi yapmaya başladı. O sırada bir anlık dikkatsizlik sonucu sol elini makineye kaptırdı. 3 parmağında kesiler oluşan işçi özel araçla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı ilk tedavinin ardından Ambulansla Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesine sevk edildi.

Jandarma komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.



Kaynak: İHA | Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır