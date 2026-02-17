HABER

Mobilya ustası, 3 parmağını frezeye kaptırdı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren bir mobilya fabrikasında meydana gelen olayda elini freze makinesine kaptıran işçi yaralandı.

Olay, İnegöl Cerrah Mahallesi sanayinde faaliyet gösteren bir mobilya fabrikasında meydana geldi. İşçi Mesut D.(56), freze makinesinde ahşap kesimi yapmaya başladı. O sırada bir anlık dikkatsizlik sonucu sol elini makineye kaptırdı. 3 parmağında kesiler oluşan işçi özel araçla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı ilk tedavinin ardından Ambulansla Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesine sevk edildi.
Jandarma komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

