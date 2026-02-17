HABER

Enver Aysever hakkında istenen ceza belli oldu! "Özür dileyeceğim"

Gazeteci Enver Aysever, sosyal medya hesabından paylaştığı videodaki sözleri sonrası 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçundan tutuklanmıştı. Aysever hakkında istenen ceza belli oldu.

Sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, 'Sağcılık suçtur. Sağcı olduğunuz zaman ahlaksız olursunuz ya da ahlakınız ahlaksızlık olur' sözleri nedeniyle gözaltına alınan Enver Aysever, 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçundan' tutuklandı. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı yürütülen soruşturma tamamlandı.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Enver Aysever ifadesinde videonun bir bölümünün kesilerek sosyal medyada yayınlandığını, bunun bilinçli olarak yapıldığını ve kendisinin hedef gösterildiğini, videonun bütünün incelenmesi halinde kendisinin Ekrem İmamoğlu'nun babası olan Hasan İmamoğlu'nun bazı açıklamalarına istinaden bu videoyu çektiğini söyledi.

HASAN İMAMOĞLU'NU KASETTİĞİNİ SÖYLEDİ

Aysever, Türkiye'nin sosyolojik gerçeği dikkate alındığında yüzde 70'i muhafazakar ve milliyetçilerden oluşan topluluğa hakaret etmesinin mümkün olmadığını, 30 yıllık gazeteci olduğunu, kesinlikle sağ görüşlü insanları aşağılama kastı ile hareket etmediğini, videoda görüleceği üzere anti-emperyalist tavır sergileyen herkesin kendisine göre sol görüşlü olduğunu, Hasan İmamoğlu'nun yaptığı açıklamada komünizm ile mücadele ettiklerini söylediğini, kendisinin de Hasan İmamoğlu'nu kast ederek Fethullah Gülen'in de komünizm ile mücadele ettiğini ancak ülkeye büyük ihanet ettiğini söyledi.

ÖZÜR DİLEYECEĞİNİ BELİRTTİ

Videonun canlı olarak yayınlandığını, onun heyecanı ile bazı yanlış ifadeler kullanmış olabileceğini, kendisini yanlış anlayan kitlelerden özür dileyeceğini, Ekrem İmamoğlu gözaltına alındığında 'hırsızlar mutlaka yargılanmalı ve CHP buna sahip çıkmamalı' şeklinde bir çok kez ifadelerde bulunduğunu, Youtube'da da bu ifadelerinin bulunduğu videoların mevcut olduğunu, bu nedenle muhalif kesimin trolleri tarafından linç edildiğini, kendisinin kriterinin bir insanın solcu ya da sağcı olması değil, hırsızlık yapıp yapmadığı, ahlaklı olup olmadığının olduğunu, suçlamayı kabul etmediğini ifade etti.

1 YILDA 3 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Aysever hakkında, ‘Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme’ suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası istendi. İddianame Küçükçekmece 30. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Enver Aysever
