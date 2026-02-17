HABER

Resmen cinayet! Yaya geçidinde motosikletin çarptığı bebek hayatını kaybetti

Adana'da yürekleri burkan bir kaza yaşandı. Yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan Hilal Öztürk ile bebek arabasında olan 1.5 yaşındaki oğlu Mahmut Fatih Öztürk'e motosiklet çarptı. Ağır yaralanan bebek hayatını kaybederken, olay yerinden kaçan motosiklet sürücüsü ise her yerde aranıyor.

Olay, önceki gün saat 15.15 sıralarında Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, anne Hilal Öztürk, bebek arabasındaki 17 aylık oğlu Mahmut Fatih Öztürk ile yaya geçidini kullanarak yolun karşısına geçmek istedi.

MOTOSİKLET ÇARPTI, BEBEK AĞIR YARALANDI

Bu sırada seyir halindeki bir motosiklet, yaya geçidindeki bebek arabasına çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan bebek ağır yaralanırken, motosiklet sürücüsü olay yerinden kaçtı.

1,5 YAŞINDAKİ BEBEK HAYATINI KAYBETTİ

Ağır yaralanan Mahmut bebek, çevredeki vatandaşlarca Çukurova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ancak doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Minik Mahmut'un cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından annesi Hilal ve babası Mustafa Kemal Öztürk tarafından teslim alındı.

GÖZYAŞLARI İÇİNDE TOPRAĞA VERİLDİ

Ankara Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Mustafa Kemal ve eşi Hilal Öztürk, oğullarını Kayseri'nin Bünyan ilçesinde toprağa verdi. Kayseri İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın da cenaze törenine katılarak aileye başsağlığı ve sabır diledi.
Polis ekiplerinin kaçan motosiklet sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattığı öğrenildi.
Kaynak: İHA

