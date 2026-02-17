Otoyolda kazaya karışan tır ters döndü: 1 yaralı

Kaza, Aydın-Denizli Otoyolu Yenipazar mevkiinde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle ticari araç ile çarpışan tırın sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Çarpışmanın etkisi ile savrulmaya başlayan tır refüjü aşarak karşı şeride geçti ve ters döndü. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye Daire Başkanlığı ekipleri tır içerisinden yaralı sürücüyü çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri tarafından da ilk müdahalesi yapılan yaralı ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.



Kaynak: İHA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır