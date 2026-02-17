HABER

Gençler arasındaki kız kavgası kanlı bitti: 1 yaralı

Eskişehir’de kız meselesinden çıkan kavgada 17 yaşındaki bir genç bıçakla yaralanırken, polis ekiplerince yakalanan 3 kişi çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

Olay, Emek Mahallesi Dicle Nehri Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, gençler arasında kız meselesi sebebiyle tartışma çıktı. Büyüyen tartışmanın kavgaya dönmesi sonucunda 17 yaşındaki Ş.Ö., vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklandı. İhbar üzerine sevk edilen ambulans ile hastaneye kaldırılan yaralı tedavi altına alındı.
Kaçan şüphelilerin yakalanması amacıyla Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekiplerince çalışma başlatıldı. Olaya karıştığı belirlenen M.G. (20), B.G. (17) ve F.K. (17) yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 kişinin tutuklanarak cezaevine gönderildikleri öğrenildi.

