Gardırobunuzun eksik parçası Levi's 505 indirimde

Şık görünmenin en büyük sırrı, aslında basit parçaları doğru şekilde kombinlemekten geçiyor. Gardırobunuzdaki onlarca seçenek arasından elinizin her zaman o en rahat ve en karizmatik duran parçaya gittiğini fark etmişsinizdir. Trendler değişse de yerini hiçbir şeyin tutamadığı Levi's 505 de şimdi sezonun en avantajlı fiyatıyla dolabınızda yerini almaya hazır!

Modası hiç geçmeyen bir klasik: Levi's 505 Regular Jeans Erkek Kot Pantolon

Düz paçası ve her vücut tipine uyum sağlayan rahat kesimiyle fonksiyonel bir model olan 505™ Regular, yüksek kaliteli selvedge denim kumaşının esnemeyen yapısı ve sıkı dokusu sayesinde standart jeanlere göre uzun yıllar boyunca formunu korur ve üst düzey dayanıklılığa sahiptir. Hem gündelik hem de şık kıyafetlerle rahatlıkla kombinleyebileceğiniz 505™ Regular, gün boyu konfor sunan yapısıyla dolabınızın vazgeçilmez parçası olmaya aday!

Kullanıcılar ne diyor?

"Selvedge denim. Liyosel yapısı ve kesimi nedeniyle de yazın ferah bir şekilde giyilebilir. Her 505 modelinin her rengi selvedge değil bu sadece bu renk için geçerli."

"Selvedge, %100 pamuk, inanılmaz kaliteli. Teşekkürler Levi's ve Amazon."

"Evet selvedge ve evet paça bir miktar dönüyor. Ama eğer ters yüz edip yanda birbirine yapışık duran selvedge hatları ıslak bir havlu ya da ılık bir ütü yardımıyla düzeltip açarsanız, bu sorun çözülüyor. Bu fiyata selvedge denim zor çıkar."

