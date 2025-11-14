Hem hafif hem sıcak tutan PUMA Active mont Gülümseten Kasım'da indirime girdi!

Kış mevsimine doğru yaklaşırken herkes gardırobunu yenilemeye başladı. Gün boyu üşütmeyen, farklı kombinlere uyum sağlayan ve spor-şehir tarzını bir arada sunan bir mont bulmaksa en çok aranan parça haline geldi. Sabahın erken saatinde dışarı çıkanlardan hafta sonu açık havada vakit geçirmeyi sevenlere, okul yolundaki gençlerden işine yürüyerek gidenlere kadar pek çok kişi için doğru mont büyük fark yaratıyor. Hafiflik, esneklik ve koruma gibi özelliklere sahip bir mont almayı düşünüyorsanız Gülümseten Kasım indiriminde olan PUMA Active'e bir göz atmak isteyebilirsiniz!

Soğuk havalara hazırsınız: PUMA Active Erkek Mont

PUMA Active mont, yağmurlu ve soğuk günlerde hem sıcak kalmanız hem de özgürce hareket edebilmeniz için tasarlanmış fonksiyonel bir dış giyim çözümü. rainCELL teknolojisi sayesinde aniden bastıran yağmura karşı kuru kalmanızı sağlarken warmCELL özelliği vücut ısısını koruyarak sizi daima sıcak tutuyor. Dar kesim yapısı, eklemli kolları, yan panelleri ve dikiş detaylarıyla konforlu ve iyi oturan bir form oluştururken polar astarlı fermuarlı cepler, iç göğüs cebi ve tam fermuarlı kapatma gibi detaylarsa günlük kullanımda büyük kolaylık sağlıyor.

Kullanıcılar ne diyor?

"İlk paketi açtığımda ince olduğu için endişelendim fakat giydim ve rüzgarlı soğuk bir havada dışarıya çıktım. Aman Allahım, efsane! Abartmıyorum ama o kadar sıcak tutuyor ki tek kelime ile bayıldım ve kesinlikle tavsiye ederim."

"Çok hafif olmasına rağmen sıcak tutuyor. Kalitesi mükemmel, tam bedeninizi alın."

Bu içerik 13 Kasım 2025 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.