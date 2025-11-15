Ev Yaşam Ev Yaşam
Philips tıraş makinelerinde son indirimler! Gülümseten Kasım fırsatlarını kaçırmayın
Philips tıraş makinelerinde son indirimler! Gülümseten Kasım fırsatlarını kaçırmayın

Günlük bakım rutininde zamandan tasarruf etmek, pürüzsüz bir sonuç almak ve bunu cildi tahriş etmeden yapmak herkesin ortak ihtiyacı. Sakal şekillendirmekten hassas bölgelerde temizlik yapmaya kadar farklı beklentilere çözüm arayanlar için doğru tıraş makinesini bulmak zor olsa da güçlü performans sunan, farklı yüz ve vücut bölgelerine uyum sağlarken cildinizi koruyan Philips tıraş makineleri Gülümseten Kasım’da indirimde. Hızlı tükenen indirimleri kaçırmamak için acele edin!

Her tıraşta daha az uğraşmak, daha kontrollü bir sonuç almak veya hassas cilt yapısına uygun bir bakım deneyimi yaşamak isteyenler için gelişmiş tıraş makinesi teknolojileri büyük bir kolaylık sunuyor. Islak-kuru kullanım esnekliği, güçlü motor yapıları, yüz hatlarını algılayan akıllı sistemler ve uzun süreli kullanım sağlayan dayanıklı bıçaklar, modern tıraş makinelerini günlük rutinin vazgeçilmez bir parçası haline getiriyor. Eğer siz de bakım alışkanlıklarınızı kolaylaştıracak, uzun vadede konfor sunacak bir çözüm arıyorsanız Philips tıraş makinelerinde Gülümseten Kasım’a özel indirimi kaçırmayın!

1. Hassas ciltlere özel: Philips 3000 Serisi Islak ve Kuru Kullanım Tıraş Makinesi

Philips tıraş makinelerinde son indirimler! Gülümseten Kasım fırsatlarını kaçırmayın 1

Philips 3000 Serisi, günlük tıraşı hem kolay hem de konforlu hale getirmek isteyenler için ideal bir seçenek. 5D döner ve esneyen başlık yapısı sayesinde yüz hatlarına kendiliğinden uyum sağlayarak daha yakın ve pürüzsüz bir tıraş sunuyor. 27 adet kendiliğinden bilenen PowerCut bıçak, her seferinde ilk günkü keskinliği korurken ıslak veya kuru kullanım esnekliği de tıraşı tamamen size göre şekillendirmenize yardımcı oluyor. Cilt koruma teknolojisi özellikle hassas ciltlerde tahriş riskini minimuma indirirken hassas düzeltici başlığı bıyık ve favori gibi detay isteyen bölgelerde hızlı ve temiz sonuç veriyor.

Kullanıcılar ne diyor?

  • “20 yıllık Philips tıraş makinesi kullanan biri olarak markadan şaşmadan tereddütsüz aldım. Amazon en uygun fiyatı verince kaçırmadım. Ürüne kullanım olarak diyecek hiç bir şey yok. Mükemmel kalitede. Ürün ve siteden çok memnun kaldım.”
  • “Çok güzel bir ürün. Sakal kesimi de gayet başarılı. Çok para verip başka bir model almaya hiç gerek yok.”
Ürünü İncele

2. Islak ve kuru kullanıma uyugn: Philips 14'ü 1 Arada Erkek Bakım Seti

Philips tıraş makinelerinde son indirimler! Gülümseten Kasım fırsatlarını kaçırmayın 2

Yüz şekillendirmeden saç kesimine, vücut bakımından hassas düzeltmelere kadar aklınıza gelebilecek tüm ihtiyaçları tek cihazda toplayan Philips bakım seti, kendiliğinden bilenen paslanmaz çelik bıçaklarıyla her zaman keskin ve net bir sonuç veriyor. %100 metal bıçakları temiz bir tıraş sunarken vücut tıraş aksesuarı hassas bölgeleri koruyan özel sistemiyle güvenli kullanım gerçekleştiriyor. Tamamen su geçirmez tasarımı sayesinde temizliği son derece pratik, güçlü lityum iyon pili ise 120 dakikaya kadar kullanım ve 5 dakikalık hızlı şarj avantajı sağlayan makine, USB-A şarj yapısı sayesinde her yerde kolayca şarj edilebilen, çok yönlü ve dayanıklı bir bakım çözümü.

Kullanıcılar ne diyor?

  • “Bu çok kaliteli bir tıraş ve saç kesme makinesi. Bol miktarda aksesuarla birlikte geliyor ve hem sakal hem de vücut kılları için oldukça eksiksiz. Pili doğru kullanımla uzun süre dayanıyor. Hem tıraş makinesini hem de aksesuarlarını temizlemek çok kolay. Üç farklı tıraş ve saç kesme makinesi kullandım ve bunlardan biri tekrar bozulursa, tereddüt etmeden bunu alırım.”
  • “Geçmişte birkaç tıraş makinesi denedim. Bu şimdiye kadar kullandıklarımın en iyisi. Vücudun herhangi bir bölgesini tıraş edebilecek bir şey için harika bir fiyat.
    Bu tıraş makinesi gerçekten çok memnunum. İyi ki bulmuşum.”
Ürünü İncele

3. Yüz, saç ve vücut için: Philips Series 5000 12'si 1 Arada Tıraş Makinesi

Philips tıraş makinelerinde son indirimler! Gülümseten Kasım fırsatlarını kaçırmayın 3

Philips Series 5000, hem sakal hem vücut bakımı hem de saç kesimi için tek cihazla kapsamlı bir çözüm arayanlara hitap ediyor. 12 farklı aksesuarı sayesinde günlük tıraştan detay düzeltmeye, burun/kulak kıllarından tam saç kesimine kadar tüm ihtiyaçlara uyum sağlıyor. 0,5–16 mm aralığındaki 14 kesme yüksekliği, her stile göre kişiselleştirilmiş bir bakım deneyimi sunarken kendiliğinden bilenen paslanmaz çelik bıçaklar uzun süre boyunca ilk günkü keskinliğini koruyor. Sakal yoğunluğunu saniyede 125 kez ölçen BeardSense teknolojisi, ihtiyaç duyulan anlarda gücü otomatik olarak artırarak daha hızlı ve tutarlı bir sonuç elde etmenizi sağlıyor. 120 dakikaya kadar kullanım sunan güçlü lityum iyon pil ve 5 dakikalık hızlı şarj özelliği, günlük rutini oldukça pratikleştirirken tamamen su geçirmez yapısı ise ürünü duşta kullanım ve kolay temizlik için ideal kılıyor.

Kullanıcılar ne diyor?

  • “Tek bir şarj ile 1,5-2 ay kadar çalışabiliyor. Sadece sakal değil defalarca saçta da denedim ve herhangi bir sorunla karşılaşmadım. Yanında gelen taraklar yeter de artar diye düşünüyorum. Daha önce Moser ve Wahl kullanmış birisi olarak bu tıraş makinesini onlardan çok ama çok daha üstün buluyorum. Tavsiye ederim.”
  • “Yumuşak plastik kullanılması ve metal kısmın dokusu kaliteli hissettiriyor. Çok sessiz ve seri çalışıyor. Öyle ki sakalı kesmiyor adeta biçiyor, banyonun en ücra köşesine kesilmiş kıllar uçuştu. Sadece bıçak takılı şekilde Braun makinemden daha kısa alıyor sakalı. Sıfır kesme aparatını da denedim, ağız kısmı biraz küçük olduğu için uğraştırdığını söyleyebilirim ama tıraş bıçağı kullanmış gibi sinek kaydı tıraş yapıyor. En çok 3-7mm ayarlanabilir aparatını sevdim dudak altı sakalı düzeltmek için çok kullanışlı.”
Ürünü İncele

Nakit ihtiyacınız varsa 90.000 TL'ye kadar %0 faizli ve taksitli nakitinizi hemen almak için buraya tıklayın.

Philips tıraş makinelerinde son indirimler! Gülümseten Kasım fırsatlarını kaçırmayın 4

Bu içerik 15 Kasım 2025 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

Anahtar Kelimeler:
philips tıraş makinesi erkek tıraş makinesi philips tıraş makinesi
