Yürekler ağza geldi! Buzlanan yoldaki yolcu otobüsünde dehşet kamerada

İçerik devam ediyor

Diyarbakır-Şanlıurfa kara yolunda sabaha karşı bir yolcu otobüsü, buzlanan yolda kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada 4 yolcu yaralandı. Otobüs içindeki yolcunun çektiği görüntüler kazanın paniğini gözler önüne serdi.

Diyarbakır-Şanlıurfa kara yolunda sabaha karşı yaşanan kazada, bir yolcu otobüsü buzlanan yolda kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Yolcuların yaşadığı korku ve panik, otobüs içinden kaydedilen görüntülere yansıdı. Yaralanan 4 kişinin durumu iyi, kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

BUZLANAN YOLDA KONTROLDEN ÇIKTI

Kaza, saat 03.00 sıralarında Diyarbakır-Şanlıurfa kara yolu kırsal Tosunlu Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Ö.A. (65) yönetimindeki otobüs, buzlanan yolda kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

4 YARALI

Kazada yolcular C.T. (36), M.Ç. (23), A.C. (24) ve M.E. (18) yaralandı.

İhbarla bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

KAZA KAMERADA

Kaza, otobüs içindeki bir yolcu tarafından saniye saniye kaydedildi. Kazanın ardından yaşanan panik de görüntülere yansıdı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

