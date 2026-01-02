HABER

2 aylık bebeği açlıktan öldürdüler! Annesinden pes dedirten ifade: "Yemek yemiyordu, uyuduğunu düşündüm"

Geçtiğimiz günlerde İstanbul Fatih'te bir ihbara giden ekipler gördüklerine inanamadı. 2 aylık bebeğin öldüğünü fark eden ekipler olayla ilgili inceleme yaptı. Yapılan inceleme sonucu bebeğin açlıktan ölme ihtimalinin yüksek olduğu tespit edildi. O annenin polis ekiplerine ilk beyanında "Birkaç gündür yemek yemiyordu. Uyuduğunu düşündüm" dediği ortaya çıktı.

Korkunç olay 30 Aralık'ta Fatih'te meydana gelmişti. İddiaya göre dini nikahlı Y.Y. ve B.Y.'nin 5 Kasım'da dünyaya gelen bebekleri 30 Aralık 2025 tarihinde hayatını kaybetmişti. Anne Y.Y.'nin bebeğinin hareketsiz durduğunu fark etmesi üzerine durumu polis ve sağlık ekiplerine haber vermişti. Yapılan ilk incelemelerde bebeğin 5 Kasım 2025'te İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde dünyaya geldiği belirlenmişti.

3 GÜNDÜR BESLENMEDİ

Yapılan incelemelerde, annenin bebeğin ölümünden yaklaşık 12 saat sonra 112'yi aradığı, bebeği son 3 gündür beslenmediğini söylediği ve aile üyelerinin çelişkili ifadeler verdiği tespit edildi. Bunun üzerine anne Yaren Y. ile nikahsız birlikte yaşadığı ve bebeğin babası olduğu öğrenilen Bilal Y., aynı evde yaşayan anneanne Aysel Y. ve dede Yasin Emre Y. gözaltına alındı.

'BEBEĞİN SURATI BEMBEYAZDI'

Bina sakini Gündüz Karabıyık, "Saat 21.00 sıralarında kapıya ambulans geldi. Camdan baktığımda aşağıdan 3 kişi çıktı. Ellerinde bir bebek vardı. Zaten bebeğin suratı bembeyazdı. Bir saat sonra bekçiler geldi. Yarım saat sonrada polisler geldi. İfade verir misin, dediler tabi dedim. Tabi tanıyorum, aşağı yukarı 10 senedir buradalar ama girip çıkarken merhaba, merhaba.

Ben ilk defa dün gece kızı gördüm. Ama yönetici kızın burada yaşadığını biliyormuş. Babaannesinde yaşıyormuş, o rahatsızlanınca ondan sonra kızlarını yanına almışlar. Duyduğuma göre eve erkekler girip çıkıyormuş. Ben onları misafir zannettim. Bir şey mi oldu da ambulans geldi diye düşündüm. Benim bir alt katımda oturuyorlar ama bir ağlama sesi hiçbir şey duymadım" ifadelerini kullandı.

4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Annenin ilk beyanında; 'Birkaç gündür yemek yemiyordu. Uyuduğunu düşündüm' dediği öne sürülürken diğer şüphelilerin çelişkili beyanlarda bulunduğu iddia edildi.

Kaynak: İHA

