HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

İstanbul merkezli 11 ilde FETÖ operasyonu: 52 vergi müfettişi tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerine yönelik soruşturma kapsamında Hazine ve Maliye Bakanlığında görevli vergi müfettişlerine yapılan operasyonda 94 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 52’si tutuklandı.

İstanbul merkezli 11 ilde FETÖ operasyonu: 52 vergi müfettişi tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik soruşturma sürüyor. Soruşturma çerçevesinde örgütün gizli haberleşme yöntemlerinden olan ankesörlü-büfe telefonlarından Ankesörlü Kart Sistemi (AKS) kullanarak bağlantı kurdukları tespit edilen, terör örgütü içerisinde eylem ve faaliyet yürüttüklerine yönelik itirafçı beyanları bulunan, örgütsel faaliyetlerde yer aldıkları değerlendirilen Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesinde ihraç/aktif görev yapan toplam 94 vergi müfettişi tespit edildi.

İstanbul merkezli olarak 11 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda 94 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadelerinin ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 52'si tutuklanarak cezaevine gönderildi. Mahkeme 38 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygularken, etkin pişmanlıktan yararlanan 4 kişi ise serbest bırakıldı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İstanbul'da '10 kardeşler' suç örgütüne operasyon! Tutuklandılarİstanbul'da '10 kardeşler' suç örgütüne operasyon! Tutuklandılar
Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli ifadeye çağrıldıÇeşme Belediye Başkanı Lal Denizli ifadeye çağrıldı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
istanbul cumhuriyet başsavcılığı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kabus gibi gece! Çatılar uçtu, ağaçlar devrildi, dalgaların boyu mendirekleri aştı

Kabus gibi gece! Çatılar uçtu, ağaçlar devrildi, dalgaların boyu mendirekleri aştı

Eşini öldürüp babasını aradı: 'Kızını kestim, gel al'

Eşini öldürüp babasını aradı: 'Kızını kestim, gel al'

Okan Buruk'tan Juventus neşteri! Yıldız isimler yedekte...

Okan Buruk'tan Juventus neşteri! Yıldız isimler yedekte...

Epstein dosyalarında adı geçen ünlülerin tam listesi paylaşıldı!

Epstein dosyalarında adı geçen ünlülerin tam listesi paylaşıldı!

1 ve 5 kuruş basılmayacak iddiası! DMM'den açıklama

1 ve 5 kuruş basılmayacak iddiası! DMM'den açıklama

İslam Memiş 2026 şampiyonunu açıkladı

İslam Memiş 2026 şampiyonunu açıkladı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.