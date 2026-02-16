HABER

İstanbul'da '10 kardeşler' suç örgütüne operasyon! Tutuklandılar

Suç örgütlerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında liderliğini Mekin Büyükdeniz'in yaptığı, Küçükçekmece merkezli faaliyet gösterdiği belirlenen '10 Kardeşler' suç örgütüne düzenlenen operasyonda 42 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 32 şüpheliden 26'sı tutuklanırken, 6 kişi hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından suç örgütlerine yönelik yürütülen Küçükçekmece merkezli olarak faaliyet gösterdiği belirlenen ve liderliğini Mekin Büyükdeniz'in yaptığı '10 Kardeşler' suç örgütüne yönelik soruşturma başlatıldı. Örgüt hakkında 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma' 'Örgüte üye olma', 'Nitelikli kasten öldürme', 'Ruhsatsız ateşli silah bulundurma ve kullanma', 'Silahla kasten yaralama', 'Mala zarar verme' ve 'Nitelikli yağma' suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında yapılan teknik takipte, suç örgütünün her türlü silah ve uyuşturucu madde ticareti, silahlı saldırılar ve çökme faaliyetleri yoluyla haksız kazanç elde etmek amacıyla kazanç sağladığı belirlendi. Öte yandan geçmişte yapılan operasyonlara rağmen yurt dışında firari bulunan örgüt yöneticilerinin kontrolünde suç faaliyetlerini sürdürdüğü tespit edildi. Örgütün, aralıklı olarak cezaevine girip çıkan üyeler ile henüz deşifre edilmemiş yaşı küçük kişiler üzerinden etkinliğini devam ettirdiği kaydedildi. Soruşturma kapsamında örgüt yöneticileri ve üyelerinin yakalanması ve faaliyetlerin tamamen sonlandırılması amacıyla 13 Şubat 2026 tarihinde 7 ilde toplam 61 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

32 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Düzenlenen operasyonda 42 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 32 şüpheliden şüphelilerden 26'sı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan 6 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı. Diğer şüphelilerin ifade işlemleri sürüyor.
