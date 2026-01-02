HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Yer: Diyarbakır! 32 göçmen atık tankerinden çıktı: 4 organizatör tutuklandı

İçerik devam ediyor

Göçmen kaçakçılığıyla mücadelede kapsamında Diyarbakır'da operasyon düzenlendi. Şüpheli bir tankeri durduran ekipler insanlık dışı koşullarda taşınan Afganistan uyruklu 32 düzensiz göçmeni yakaladı. Olayla ilgili 5 organizatör'den 4'ü tutuklanırken birine ise ev hapsi verildi.

Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü'nün yürüttüğü çalışmalar neticesinde şüpheli bir çekici ve buna bağlı atık tankeri durduruldu. Atık tankeri içerisinde insanlık dışı şartlarda taşınan Afganistan uyruklu 32 düzensiz göçmen kurtarılırken, olayın organizatörü olduğu tespit edilen 5 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Yer: Diyarbakır! 32 göçmen atık tankerinden çıktı: 4 organizatör tutuklandı 1

TANKERİN İÇİNDEN ÇIKTILAR

Ekipler tarafından ancak teknik cihazlarla yapılan kontroller neticesinde tanker içinde oldukları anlaşılan göçmenlerin tankerin içinde özel bölmelere yerleştirildiği tespit edildi. Uzun uğraşlar sonucu tanker içerisinden çıkarılarak hava almaları sağlanan göçmenlerin "umut yolculuğu" sona erdi.

Yer: Diyarbakır! 32 göçmen atık tankerinden çıktı: 4 organizatör tutuklandı 2

5 ORGANİZATÖR HAKKINDA İŞLEM

Göçmenlerin geri gönderme işlemleri başlatılırken, göçmen kaçakçılığı suçunu işlediği tespit edilen 5 organizatör gözaltına alındı. Kolluktaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan 4'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 1'inede ev hapsi tedbiri uygulandı.

Yer: Diyarbakır! 32 göçmen atık tankerinden çıktı: 4 organizatör tutuklandı 3

Olayda kullanılan çekici ve tankere ise el konuldu.

Yer: Diyarbakır! 32 göçmen atık tankerinden çıktı: 4 organizatör tutuklandı 4

Yer: Diyarbakır! 32 göçmen atık tankerinden çıktı: 4 organizatör tutuklandı 5Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Başkentin simgesinde kartpostallık kış görüntüleriBaşkentin simgesinde kartpostallık kış görüntüleri
40 suçlu, 9 ülke... Hepsi yakalanarak Türkiye’ye getirildi40 suçlu, 9 ülke... Hepsi yakalanarak Türkiye’ye getirildi

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Afganistan göçmen
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İstanbul'ın 5 ilçesinde okullar tatil ilan edildi

İstanbul'ın 5 ilçesinde okullar tatil ilan edildi

Trump'ın elindeki morlukların sebebi belli oldu

Trump'ın elindeki morlukların sebebi belli oldu

Süper Kupa ertelensin talebinde bulunmuşlardı! TFF'den yanıt geldi!

Süper Kupa ertelensin talebinde bulunmuşlardı! TFF'den yanıt geldi!

Boşanır boşanmaz lüks siteye taşındı! Kar manzarası gündem oldu

Boşanır boşanmaz lüks siteye taşındı! Kar manzarası gündem oldu

Kuyumcuya gitmeden dikkat 'Rota değişiyor' tarihi açıkladı!

Kuyumcuya gitmeden dikkat 'Rota değişiyor' tarihi açıkladı!

A101'e Samsung cep telefonu geliyor!

A101'e Samsung cep telefonu geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.