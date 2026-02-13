HABER

Bakan Ersoy'dan Batman'a kültür hamlesi: Batman 3 yeni kütüphaneye kavuştu!

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, “Yaşayan Kütüphane” vizyonu kapsamında Batman’da yapımı tamamlanan üç yeni nesil kütüphanenin açılışını gerçekleştirdi. Sason’dan merkeze uzanan yatırımlarla kentin kültür altyapısı güçlenirken bilgiye erişim imkânları modern ve çok yönlü yaşam alanlarıyla yeni bir boyut kazandı.

Doğukan Akbayır

Bakan Ersoy’un “Yaşayan Kütüphane” vizyonuyla hayata geçirilen dev yatırımlarla Türkiye genelinde kütüphane sayısı artıyor.

Türkiye’nin dört bir yanında farklı yaş gruplarına hitap eden modern mekânlar şehirlerin kültürel yaşamında daha görünür hale geliyor.Kültür ve Turizm Bakanlığı eğitimden sosyal yaşama uzanan çok yönlü kullanım alanlarıyla öne çıkan yeni nesil kütüphanelere Batman’da üç yeni halka daha ekledi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Batman Valisi Ekrem Canalp ile birlikte yapımı tamamlanan üç yeni nesil kütüphanenin açılışını gerçekleştirdi. Sason’dan merkeze uzanan bu dev yatırımlarla bilgiye erişim güçlenirken kültür altyapısında yeni bir dönem başladı.

Bakan Ersoy dan Batman a kültür hamlesi: Batman 3 yeni kütüphaneye kavuştu! 1

KÜLTÜR YATIRIMLARI STRATEJİK ÖNCELİK OLDU

Batman’da gerçekleştirilen toplu açılış töreninde konuşan Bakan Ersoy, üç ayrı kütüphaneyi şehre kazandırmanın mutluluğunu yaşadığını ifade ederek Batman’da kültür yatırımlarını, şehrin tarihî ve kültürel mirasını korumanın yanı sıra toplumsal gelişimi ve sürdürülebilir kalkınmayı destekleyen ‘stratejik bir öncelik’ olarak gördüklerini dile getirdi.

Bakan Ersoy dan Batman a kültür hamlesi: Batman 3 yeni kütüphaneye kavuştu! 2

Batman’da kütüphane yatırımlarını planlı, istikrarlı ve ihtiyaç odaklı bir anlayışla hayata geçirdiklerini belirten Ersoy, “2025 yılı itibarıyla Batman Valiliğimiz ve yerel yönetimler ile iş birliği içinde Sason İlçe Halk Kütüphanemizin yeni binasıyla birlikte Ahmet Kaya Halk Kütüphanesi ve Batman Bebek ve Çocuk Kütüphanesi projelerini de sonuçlandırarak bu süreci önemli bir aşamaya taşımış olduk.” dedi.

Bakan Ersoy dan Batman a kültür hamlesi: Batman 3 yeni kütüphaneye kavuştu! 3

Son beş yılda Batman’ın kültür altyapısında gözle görülür bir dönüşüm gerçekleştirdiklerini aktaran Ersoy, 2020 yılında Batman Şehit Şenay Aybüke Yalçın İl Halk Kütüphanesinin modern hizmet binasına taşındığını, 2021’de Petrolkent Halk Kütüphanesinin, 2024’te ise Leyla Nasıroğlu Halk Kütüphanesinin hizmete açıldığını belirtti. Ersoy, aynı yıl Beşiri ilçesindeki yeni kütüphane binasının da tamamlandığını sözlerine ekledi.

Bakan Ersoy dan Batman a kültür hamlesi: Batman 3 yeni kütüphaneye kavuştu! 4

SASON'DAN AHMET KAYA'YA 3 YENİ NESİL KÜTÜPHANE

Sason İlçe Halk Kütüphanesinin, güçlü toplumsal hafızası ve eğitime verilen değerle öne çıkan ilçede çağdaş imkânlarla hayata geçirildiğini belirten Bakan Ersoy, daha önce 317 metrekarelik alanda sürdürülen hizmetlerin artık 3 bin 123 metrekarelik yeni yapıda devam ettiğini söyledi.

Bakan Ersoy dan Batman a kültür hamlesi: Batman 3 yeni kütüphaneye kavuştu! 5

Okuma salonları, grup çalışma alanları, konferans salonu, multimedya salonu, eğitim sınıfı, engelsiz erişim alanları ve atölyelerden oluşan kütüphanenin 700 kişilik oturma kapasitesine sahip olduğunu ifade etti.

Bakan Ersoy dan Batman a kültür hamlesi: Batman 3 yeni kütüphaneye kavuştu! 6

Batman merkezde açılan Ahmet Kaya Halk Kütüphanesinin ise daha önce 560 metrekare olan hizmet alanının 2 bin 89 metrekare kapalı alana çıkarıldığını dile getiren Ersoy, yaklaşık 25 bin kitaplık raf kapasitesine sahip yapının okuma salonları, bireysel çalışma alanları, cep sineması, multimedya salonu, erişim alanı ve bebek-çocuk bölümleriyle 470 kişilik oturma kapasitesi sunduğunu belirtti.

Bakan Ersoy dan Batman a kültür hamlesi: Batman 3 yeni kütüphaneye kavuştu! 7

Erken yaşta kitapla kurulan bağın önemini merkeze alan Batman Bebek ve Çocuk Kütüphanesinin ise yaklaşık 13 bin kitaplık raf kapasitesi, masal odası, aktivite salonu, eğitim sınıfı, atölyeleri ve cep sinemasıyla planlandığını söyleyen Bakan Ersoy, 330 kişilik oturma kapasitesine ve yaklaşık 2 bin metrekarelik kapalı alana sahip kütüphanenin Batmanlı çocuklara ve ailelere hizmet vereceğini ifade etti.

Bakan Ersoy dan Batman a kültür hamlesi: Batman 3 yeni kütüphaneye kavuştu! 8

Yapılan her yatırımın bilgiye erişimi güçlendirmeyi, kültürel imkânları yaygınlaştırmayı ve toplumsal gelişimi desteklemeyi hedeflediğini belirten Bakan Ersoy, Batman’ın merkezinden ilçelerine uzanan bu yatırımların kültür politikalarının sahadaki güçlü karşılıkları olduğunu dile getirdi.

Bakan Ersoy dan Batman a kültür hamlesi: Batman 3 yeni kütüphaneye kavuştu! 9

Kütüphanelerin çocukların hayal dünyasını beslemesi, gençlerin çalışma ve üretim süreçlerine katkı sunması, her yaştan vatandaş için buluşma ve öğrenme alanları olarak uzun yıllar hizmet vermesini temenni ettiklerini vurgulayan Ersoy, bu eserlerin hayata geçirilmesinde emeği olan Batman Valiliği olmak üzere, mülki ve yerel idarelere, Bakanlığın teknik ekiplerine ve özveriyle çalışan tüm personeline teşekkür ederek sözlerini tamamladı.

Bakan Ersoy dan Batman a kültür hamlesi: Batman 3 yeni kütüphaneye kavuştu! 10

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, konuşmaların ardından kurdele keserek açılışını yaptığı Sason İlçe Halk Kütüphanesini beraberindeki heyet ile birlikte gezdi ve gençlerle bir araya geldi.

Bakan Ersoy dan Batman a kültür hamlesi: Batman 3 yeni kütüphaneye kavuştu! 11

Bakan Ersoy dan Batman a kültür hamlesi: Batman 3 yeni kütüphaneye kavuştu! 12

Bakan Ersoy dan Batman a kültür hamlesi: Batman 3 yeni kütüphaneye kavuştu! 13

Batman Mehmet Nuri Ersoy
