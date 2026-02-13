Ordu’da 2 bin 100 rakımlı obada evin üzerine çığ düştü

Olay, önceki gün Musakırık Mahallesi'ndeki yaklaşık 2 bin 100 rakımlı Maden Obası'nda meydana geldi. Bölgede etkili olan yoğun kar yağışı sonucu, tek katlı ahşap bir evin üzerine çığ düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesi ve Kabadüz Belediyesi ekipleri sevk edildi. Ekipler, iş makineleriyle eve giden yolu açarak, çığ düşen evin üzerindeki kar kütlelerini temizledi. Kullanılamaz hale gelen evin, yaz aylarında kullanıldığı ve içeride kimsenin olmadığı bildirildi. Yetkililer, kış mevsimi dolayısıyla obada kimsenin yaşamadığını ve kar nedeniyle kapalı olan bölgedeki yolların ise yaz aylarında açıldığını belirtti. (DHA)



Kaynak: DHA | Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır