Beykoz’da drift yapan sürücüye 109 bin lira ceza: Ehliyeti alındığı halde direksiyon başına geçmiş

İstanbul’un Beykoz ilçesinde trafikte hem kendi canını hem de diğer sürücülerin can ve mal güvenliğini tehlikeye düşüren sürücü, polis ekiplerinin çalışması sonucu tespit edildi. Sürücüye 109 bin 56 lira para cezası kesilirken, araç trafikten men edildi.

Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri, ilçe genelinde tehlikeli araç kullanan sürücülere yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında bir aracı takibe aldı.

EHLİYETİNE EL KOYULMUŞTU: DRİFT YAPARKEN YAKALANDI

Yapılan inceleme ve denetimlerde sürücünün drift yaptığı ve çeşitli ihlaller gerçekleştirdiği belirlendi. Denetimlerde sürücünün cam filmi kullandığı, araç üzerinde teknik değişiklik yaptığı, mahkemece sürücü belgesi geri alındığı halde araç kullandığı ve drift yaptığı tespit edildi.

109 BİN TL CEZA KESİLDİ

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında farklı maddelerden toplam 109 bin 56 lira trafik idari para cezası uygulanan sürücünün aracı trafikten men edildi.
Polis ekipleri, trafik güvenliğini tehlikeye atan sürücülere yönelik denetimlerin aralıksız devam edeceğini bildirdi.
Kaynak: İHA

