Son dakika! ABD Başkanı Trump iddialar doğruladı: "Acil durum" vurgusu yaptı, ikinci uçak gemisi Ortadoğu yolunda

Ordaoğu'da sular durulmuyor. Müzakere görüşmeleri yapan ABD ve İran arasında perde arkasında olası çatışma durumuna karşılık hareketlilik sürüyor.

ABD BAŞKANI TRUMP DOĞRULADI: İKİNCİ UÇAK GEMİSİ ORTADOĞU YOLUNDA

ABD Başkanı Donald Trump dün, "İran müzakereler sonucunda anlaşmaya varmalı. Yoksa sonuçları çok kötü olacak" demişti. ABD Başkanı bugün yaptığı açıklamada ise olası acil durumlar için uçak gemisi Gerald Ford'un Ortadoğu'ya ulaşmak üzere yola çıktığını duyurdu.

TRUMP: "OLASI ACİL DURUMLAR İÇİN..."

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a karşı tehditlerini sürdürürken bölgeye ikinci uçak gemisi gönderileceği iddialarının doğru olduğunu söyledi.

Trump, yaptığı açıklamada, "Uçak gemisi Gerald Ford, olası acil durumlarda hazırlık amacıyla Ortadoğu'ya doğru yola çıktı" dedi.