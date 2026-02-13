HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

Son dakika! ABD Başkanı Trump iddialar doğruladı: "Acil durum" vurgusu yaptı, ikinci uçak gemisi Ortadoğu yolunda

ABD yönetimi, İran'a karşı bölgedeki caydırıcılığını artırmak için yeni bir hamle daha yaptı. ABD Başkanı Donald Trump, İran'a karşı tehditlerini sürdürürken bölgeye ikinci uçak gemisi gönderileceği iddialarının doğru olduğunu söyledi. Trump, "Uçak gemisi Gerald Ford, olası acil durumlarda hazırlık amacıyla Ortadoğu'ya doğru yola çıktı" dedi.

Son dakika! ABD Başkanı Trump iddialar doğruladı: "Acil durum" vurgusu yaptı, ikinci uçak gemisi Ortadoğu yolunda
Mustafa Fidan

Ordaoğu'da sular durulmuyor. Müzakere görüşmeleri yapan ABD ve İran arasında perde arkasında olası çatışma durumuna karşılık hareketlilik sürüyor.

Son dakika! ABD Başkanı Trump iddialar doğruladı: "Acil durum" vurgusu yaptı, ikinci uçak gemisi Ortadoğu yolunda 1

ABD BAŞKANI TRUMP DOĞRULADI: İKİNCİ UÇAK GEMİSİ ORTADOĞU YOLUNDA

ABD Başkanı Donald Trump dün, "İran müzakereler sonucunda anlaşmaya varmalı. Yoksa sonuçları çok kötü olacak" demişti. ABD Başkanı bugün yaptığı açıklamada ise olası acil durumlar için uçak gemisi Gerald Ford'un Ortadoğu'ya ulaşmak üzere yola çıktığını duyurdu.

Son dakika! ABD Başkanı Trump iddialar doğruladı: "Acil durum" vurgusu yaptı, ikinci uçak gemisi Ortadoğu yolunda 2

TRUMP: "OLASI ACİL DURUMLAR İÇİN..."

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a karşı tehditlerini sürdürürken bölgeye ikinci uçak gemisi gönderileceği iddialarının doğru olduğunu söyledi.

Trump, yaptığı açıklamada, "Uçak gemisi Gerald Ford, olası acil durumlarda hazırlık amacıyla Ortadoğu'ya doğru yola çıktı" dedi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İstanbul'daki vahşette yeni gelişme! Tutuklandılarİstanbul'daki vahşette yeni gelişme! Tutuklandılar
Niğde’de sağanak ve fırtına etkili olduNiğde’de sağanak ve fırtına etkili oldu

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
İran Donald Trump Orta Doğu abd
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
12 İlde 15 suç örgütüne dev operasyon!

12 İlde 15 suç örgütüne dev operasyon!

Türkiye'de 61 milyon risk altında! Son raporlar endişeyi katladı

Türkiye'de 61 milyon risk altında! Son raporlar endişeyi katladı

İspanya'da tarihi gece! Barcelona'yı tek başına dağıttı: Fenerbahçeliler isyan etti

İspanya'da tarihi gece! Barcelona'yı tek başına dağıttı: Fenerbahçeliler isyan etti

Hasan Can Kaya'nın uyuşturucu test sonucu belli oldu

Hasan Can Kaya'nın uyuşturucu test sonucu belli oldu

11 ilde Maliye operasyonu! Onlarca vergi müfettişi gözaltında

11 ilde Maliye operasyonu! Onlarca vergi müfettişi gözaltında

'Bu yıl para koruma yılı' İslam Memiş'ten kritik uyarı: "Batarsınız"

'Bu yıl para koruma yılı' İslam Memiş'ten kritik uyarı: "Batarsınız"

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.