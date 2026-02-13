Niğde’de sağanak ve fırtına vurdu: Caddeleri su bastı

Öğleden sonra şiddetini artıran yağışla birlikte kent merkezinde cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, trafikte aksamalar yaşandı. Aralıklarla devam eden yağmurun sağanağa dönüşmesi sonucu bazı bölgelerde su taşkınları meydana geldi. Su biriken yollarda araçlar ilerlemekte güçlük çekerken, trafikte yoğunluk oluştu.

CADDELER VE YOLLAR SUYLA DOLDU

Çiftlik ilçesine bağlı Azatlı Kasabası’nda dere taşarken, ilçe merkezine bağlı bazı mahallelerde de taşkınlar yaşandı, zemin katları su bastı.



Öte yandan şiddetli rüzgarın da etkili olduğu kentte fırtına nedeniyle bazı çatılar uçtu, kamelyalar devrildi. Yağış ve fırtınanın ardından ekiplerin sahada inceleme ve müdahale çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.



