HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Yer: İsviçre... 'Ülkenin en kötü trajedisinde' bilanço ağırlaşıyor: 47 ölü! Yangının ilk anları ortaya çıktı

İçerik devam ediyor

Dün dünyanın en sakin ülkelerinden biri olan İsviçre'de adeta bir 'yılbaşı faciası' gerçekleşti. Crans-Montana Kayak Merkezi'nde düzenlenen yılbaşı kutlamalarında bir barda yangın çıktı. Önü alınamayan yangında 47 kişi ölürken 100'ün üzerinde kişi ise yaralandı. İsviçre Konfederasyon Başkanı Guy Parmelin yaşanan olayı 'ülkenin en kötü trajedisi' olarak nitelerken yangının çıktığı ilk anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde herkesin yangına müdahale yerine çekim yaptığı görüldü.

İsviçre'nin lüks kayak merkezi dün adeta cehennemi yaşadı. Yerel radyo kanalı Rhone FM'nin haberine göre, Crans-Montana Kayak Merkezi'ndeki yangının nedenine ilişkin konuşan bazı görgü tanıkları, bardaki şampanya şişelerinin üzerine mum konulduğunu ve temas sonucu hızla yangın çıktığını söyledi. Çıkan yangın önü alınamaz bir facia getirdi. Trajedide şimdiye kadar 47 kişi hayatını kaybetti. Birçok kişi ise hala yaralı... Hastanelerin acil servislerinin dolduğu bölgeden acı haberlerin artmasından endişe ediliyor.

Yer: İsviçre... Ülkenin en kötü trajedisinde bilanço ağırlaşıyor: 47 ölü! Yangının ilk anları ortaya çıktı 1

"ÜLKEMİZİN YAŞADIĞI EN KÖTÜ TRAJEDİ"

İsviçre Konfederasyon Başkanı Guy Parmelin, Valais Emniyet Müdürü Frederic Gisler, Valais Başsavcısı Beatrice Pilloud, Valais Kanton Meclisi Başkanı Mathias Reynard ile birlikte barda çıkan yangına ilişkin ortak basın toplantısı düzenledi. Parmelin, hiçbir kelimenin yaşadıkları acıyı tarif edemeyeceğini dile getirerek, “Bu, ülkemizin şimdiye kadar yaşadığı en kötü trajedilerinden biri." dedi.

İsviçre halkına başsağlığı dileyen Parmelin, tüm kantonların dayanışma içinde hareket ettiğini belirterek, başta komşu ülkeler olmak üzere dayanışma gösteren diğer ülkelere teşekkür etti.

Parmelin, Federal Saray’daki bayrakların da 5 gün boyunca yarıya indirileceğini açıkladı.

Yer: İsviçre... Ülkenin en kötü trajedisinde bilanço ağırlaşıyor: 47 ölü! Yangının ilk anları ortaya çıktı 2

İSVİÇRE ÖLÜ SAYISINI 40 OLARAK AÇIKLADI

Valais Emniyet Müdürü Frederic Gisler, yerel saatle 01.30’da barda bir duman görülmesi sonrası yapılan ihbarın ardından harekete geçildiğini, saat 01.32'de Crans-Montana'dan ilk ekiplerin ve itfaiyecilerin olay yerine ulaştığını belirtti.

Yangının kısa sürede kontrol altına alındığını belirten Gisler, olayda 40 kişinin yaşamını yitirdiği ve çoğu ağır 115 kişinin yaralandığı bilgisini paylaştı.

Gisler, kurbanlar arasında yabancı uyrukluların da olabileceğini aktardı.

Yer: İsviçre... Ülkenin en kötü trajedisinde bilanço ağırlaşıyor: 47 ölü! Yangının ilk anları ortaya çıktı 3

OLAYIN BAŞLANGICINA AİT GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Yangının ilk anlarına ait görüntüler ortaya çıktı.

Bazı kişilerin yangına müdahale yerine olayı cep telefonuyla kayda aldığı görüldü.

Yer: İsviçre... Ülkenin en kötü trajedisinde bilanço ağırlaşıyor: 47 ölü! Yangının ilk anları ortaya çıktı 4

YANGIN PATLAMAYA YOL AÇTI

Başsavcı Pilloud da yangının neden çıktığına dair birçok ihtimalin değerlendirildiğini ancak şu an “patlamaya yol açan geniş çaplı bir yangın” ihtimali üzerinde durduklarını söyledi.

Pilloud, yangının, şampanya şişesi üzerine konulan mumdan kaynaklandığı iddiasına ilişkin soruyu, henüz hiçbir şeyi doğrulayamayacağını ve soruşturmanın sürdüğünü söyleyerek yanıtladı.

Barda güvenlik tedbirlerinin ihmal edilip edilmediğine ilişkin soru üzerine Pilloud, şu aşamada net bir yanıt veremediklerini ancak soruşturma kapsamında bu konunun da aydınlatılacağını ifade etti.

Yer: İsviçre... Ülkenin en kötü trajedisinde bilanço ağırlaşıyor: 47 ölü! Yangının ilk anları ortaya çıktı 5

YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİNİN KAPASİTELERİ DOLDU

Yetkililer, sabah erken saatlerde durumun kontrol altına alındığını, olayın meydana geldiği bölgenin tamamen kapatıldığını ve Crans-Montana üzerinde uçuşun yasaklandığını bildirdi.

Bir doktor, İsviçre Devlet Televizyonuna (RTS) yaptığı açıklamada, "ileri derecede yanık" vakalarıyla mücadele ettiklerini belirtti. Çevredeki hastaneler, yoğun bakım ünitesi kapasitelerinin dolduğunu bildirdi.

Yer: İsviçre... Ülkenin en kötü trajedisinde bilanço ağırlaşıyor: 47 ölü! Yangının ilk anları ortaya çıktı 6

"GELDİĞİMİZ AN DURUM EN KÖTÜ HALİNDEYDİ"

Görgü tanığı Dominic Dubois ve bölge sakinlerinden Eva, yangına ilişkin AA muhabirine konuştu.

Dubois, olay yerine geldiğinde yangının 5 dakika önce başlamış olduğunu belirterek, "Geldiğimiz an durum en kötü halindeydi." dedi.

Olay yerinde sadece 2 polis aracının bulunduğunu ve ilk müdahaleyi bölgedeki vatandaşların yaptığını söyleyen Dubois, "Yakındaki evler, restoranlar, hala uyanık olan herkes su, çay, battaniye ile yardıma koştu. Büyük bir şok yaşandı. Herkes aniden dışarı çıktı ve hava aşırı soğuktu." diye konuştu.

Dubois, ilk aşamada yaralıların bir kısmının acil müdahale için başka bir bara, daha sonra ise ilk yardım müdahalesinin yapıldığı bir banka şubesine götürüldüklerini anlattı.

Yer: İsviçre... Ülkenin en kötü trajedisinde bilanço ağırlaşıyor: 47 ölü! Yangının ilk anları ortaya çıktı 7

Tanık Dubois, son yaralının ise bardan yerel saatle 05.30 civarında çıkarıldığını söyledi.

Eva ise yaşananlara bizzat şahitlik etmediğini ancak çok sayıda ölü ve yaralanın olması nedeniyle olayı bir trajedi diye nitelendirdi.

30 yıldır burada çalıştığını dile getiren Eva, böyle bir şeyi ilk kez gördüğünü söyledi.

Eva, tatil için bölgeye gelenlerin çoğunun genç olduğuna dikkati çekerek, olaydan herkesin etkilendiğini kaydetti.

Yer: İsviçre... Ülkenin en kötü trajedisinde bilanço ağırlaşıyor: 47 ölü! Yangının ilk anları ortaya çıktı 8

İTALYA ÖLENLERİN SAYISINI 47 OLARAK AÇIKLADI

İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, İsviçre'deki Crans-Montana Kayak Merkezi'nde yılbaşı kutlamalarının yapıldığı barda çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısını 47 olarak paylaştı.

Tajani, İsviçre'deki yılbaşı kutlamalarının yapıldığı barda çıkan yangına ilişkin İtalyan televizyon Sky TG24'e konuştu.

Crans-Montana Kayak Merkezi'ndeki barda, İtalya vatandaşlarının da olduğunu aktaran Tajani, yangında en az 47 kişinin öldüğünü, yaralanan yaklaşık 15 İtalya vatandaşının ise hastanede tedavi gördüğünü söyledi.

Tajani, durumu "kaotik" olarak nitelendirerek, "Umarım (İtalyan) kurbanlar yoktur ancak hiçbir şeyi göz ardı edemeyiz." dedi.Kaynak: AA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
X'te skandal olay! Grok, kullanıcıların fotoğraflarını "soyuyor"X'te skandal olay! Grok, kullanıcıların fotoğraflarını "soyuyor"
Dünya bu iddiayı konuşuyorDünya bu iddiayı konuşuyor

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
yangın İsviçre facia kayak merkezi yılbaşı 2026
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İstanbul'ın 5 ilçesinde okullar tatil ilan edildi

İstanbul'ın 5 ilçesinde okullar tatil ilan edildi

Trump'ın elindeki morlukların sebebi belli oldu

Trump'ın elindeki morlukların sebebi belli oldu

Süper Kupa ertelensin talebinde bulunmuşlardı! TFF'den yanıt geldi!

Süper Kupa ertelensin talebinde bulunmuşlardı! TFF'den yanıt geldi!

Boşanır boşanmaz lüks siteye taşındı! Kar manzarası gündem oldu

Boşanır boşanmaz lüks siteye taşındı! Kar manzarası gündem oldu

Kuyumcuya gitmeden dikkat 'Rota değişiyor' tarihi açıkladı!

Kuyumcuya gitmeden dikkat 'Rota değişiyor' tarihi açıkladı!

A101'e Samsung cep telefonu geliyor!

A101'e Samsung cep telefonu geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.