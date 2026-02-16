HABER

Prefabrik köy evi alev alev yandı... Karı-koca feci şekilde can verdi

Uşak'ta prefabrik köy evinde çıkan yangında 64 yaşındaki Osman Türkmen ile 62 yaşındaki eşi Fikriye Türkmen yanarak hayatını kaybetti.

Uşak'ın Sivaslı ilçesine bağlı Yenierice köyü Bahçesaray mevkisinde Osman Türkmen ve Fikriye Türkmen çiftinin ikamet ettiği prefabrik evde, gece yarısı henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

ALEVLER TÜM EVİ SARDI

Kısa sürede büyüyen alevler tüm evi sardı. Olay yerine itfaiye ekipleri, Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı arazözler, AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

YANARAK HAYATINI KAYBETTİLER

Alevler söndürüldü ancak tamamen yanan evden çıkamayan Türkmen çiftinin yanarak hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından çiftin cenazesi, Sivaslı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA

