Prefabrik köy evi alev alev yandı... Karı-koca feci şekilde can verdi

Uşak'ın Sivaslı ilçesine bağlı Yenierice köyü Bahçesaray mevkisinde Osman Türkmen ve Fikriye Türkmen çiftinin ikamet ettiği prefabrik evde, gece yarısı henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

ALEVLER TÜM EVİ SARDI

Kısa sürede büyüyen alevler tüm evi sardı. Olay yerine itfaiye ekipleri, Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı arazözler, AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

YANARAK HAYATINI KAYBETTİLER

Alevler söndürüldü ancak tamamen yanan evden çıkamayan Türkmen çiftinin yanarak hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından çiftin cenazesi, Sivaslı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

