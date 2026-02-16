HABER

İmamoğlu'nun 'diploma' davasında yeni celse: Gözler Silivri'de

Ekrem İmamoğlu, diploma davasında bugün yeniden hakim karşısına çıkacak. Gözler Silivri'den gelecek sıcak gelişmelere çevrildi.

Mehmet Hazar Gönüllü

Tutuklandıktan sonra İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu hakkında, üniversiteye geçiş sürecinde usulsüzlük yaptığı iddiasıyla açılan davada dördüncü duruşma bugün görülecek.

DURUŞMA 10.00'DA

Marmara Ceza İnfaz Kurumları yerleşkesindeki salonunda yapılacak oturum saat 10.00’da başlayacak. İmamoğlu, bu dosya kapsamında dördüncü kez yargıç karşısına çıkmış olacak.

Duruşmada savcılığın esas hakkındaki görüşünü açıklaması bekleniyor.

İmamoğlu nun diploma davasında yeni celse: Gözler Silivri de 1

NE OLMUŞTU?

Bir önceki duruşmada mahkeme heyeti, idare mahkemesinden çıkacak kararın beklenmesine karar vermişti.

İstanbul 5. İdare Mahkemesi, 23 Ocak’ta İmamoğlu’nun üniversite diplomasının iptaline karşı yaptığı başvuruyu oy birliğiyle reddetmişti.

Karar metninde, 35 yıl geçmiş olmasına rağmen üniversite yönetiminin “açık hata” gerekçesine dayanarak işlemi geri alma yetkisine sahip olduğu ifade edilmişti.

Ekrem İmamoğlu
