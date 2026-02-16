HABER

Sokak ortasında bıçaklanarak ağır yaralandı

Adıyaman’da sokak ortasında bıçaklanan 1 kişi ağır yaralandı.

Sokak ortasında bıçaklanarak ağır yaralandı

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Bahçelievler Mahallesi Dursun Çavuş Camii yakınlarında G.E. (38), henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı kimliği belirsiz şahıs ya da şahısların bıçaklı saldırısına uğradı. Bacağından yaralanan ve aşırı derece de kan kaybeden G.E’yi fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Olay yerine kısa sürede gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan G.E., Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan G.E’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Öte yandan polis ekipleri olayı gerçekleştiren şahıs yada şahısların yakalanması için ise çalışma başlattı.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.
Adıyaman
