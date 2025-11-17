Ev Yaşam Ev Yaşam
Fiyat performans ürünü Oral-B iO 2'nin fiyatı Gülümseten Kasım'da dipte!
Fiyat performans ürünü Oral-B iO 2'nin fiyatı Gülümseten Kasım'da dipte!

Dişlerinize ve diş etlerinize hak ettikleri özeni göstermek, sadece sağlık için değil kendinize olan güveniniz için de önemli. Günlük temizlik rutininizi kolaylaştıran ve maksimum hijyen sağlayan elektrikli bir fırçaysa bu ihtiyacı karşılamanın en pratik yoludur. Gülümseten Kasım kampanyasıyla profesyonel temizlik hissi ve hassas bakım sunan Oral-B iO 2 elektrikli diş fırçası seti senenin en uygun fiyatına düşmüşken hem kendinizi hem de sevdiğiniz birini mutlu edebilirsiniz!

Ağız sağlığınızı ihmal etmek istemiyorsunuz ama klasik diş fırçaları yeterli gelmiyor mu? Plak birikintileri, diş eti hassasiyeti ve ağızda oluşan rahatsız edici his, pek çok kişinin karşılaştığı sorunlar arasında olsa da çözüm basit! Hem pratik hem de profesyonel düzeyde temizlik sağlayan bir seçenek arıyorsanız Gülümseten Kasım fırsatlarıyla Oral-B iO 2 elektrikli diş fırçası seti indirimdeyken kaçırmayın deriz!

Ağız ve diş sağlığı için en iyi başlangıç ürünü: Oral-B iO 2 Şarjlı Diş Fırçası Seti

Fiyat performans ürünü Oral-B iO 2 nin fiyatı Gülümseten Kasım da dipte! 1

iO Teknolojisi sayesinde manuel fırçaya göre %100 daha temiz dişler sağlayan Oral-B iO 2 şarjlı diş fırçası, tek dokunmatik düğme, sessiz çalışma ve uzun ömürlü pil ile kolaylık sağlar. Otomatik diş eti basıncı sensörü fazla baskı uygulandığında hızı yavaşlatır ve kırmızı sinyalle sizi uyararak diş etlerinizi korur. Üç farklı temizlik yoğunluğu ve 30 saniyede bir bölge uyarısı veren 2 dakikalık zamanlayıcı ile dişlerinizi hekimlerin önerdiği sürede fırçalayabileceğiniz setin düşük şarj göstergesi sayesindeşarj derdi yaşamaz, yuvarlak fırça başlığıyla manuel fırçaların ulaşamadığı noktalarda bile üstün temizlik sağlayabilirsiniz.

Kullanıcılar ne diyor?

  • "İlk kullanımda bile farkı belli oluyor. Eksi yönü yedek başlığı diğer modeller ile uyumlu değil yedek başlık alırken iO uyumlu başlık almanız. Çok bastırırsanız kırmızı ışık yanıp sizi uyarıyor daha da zorlarsanız duruyor. Memnun kaldım. Teşekkürler."
  • "Gayet güzel ve basit özellikler var. Bluetooth bağlantısı yok, tek eksiği o bence."
Ürünü İncele

Fiyat performans ürünü Oral-B iO 2 nin fiyatı Gülümseten Kasım da dipte! 2

Bu içerik 17 Kasım 2025 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

