Puma Axis ayakkabı Gülümseten Kasım'a özel indirimde!

Spor yaparken performansı artırmak kadar günlük hayatta ağrısız adımlar atmak da herkes için önemli hale geldi. Uzun süre ayakta kalanlar, gün içinde çok yürüyenler ya da sadece rahat giyinmeyi sevenler için tabanı destekleyen bir ayakkabı düşündüğünüzden daha büyük bir fark yaratır. Hafif tasarımıyla gün boyu yormayan, esnek yapısıyla adımlarınıza uyum sağlayan bir modele ihtiyaç duyuyorsanız şimdi tam zamanı çünkü Gülümseten Kasım’da Puma Axis ayakkabı indirime girdi!

Gülümseten Kasım kapsamındaki indirimli markaları görmek için buraya tıklayın.

Puma indirimlerinin tamamına göz atmak için buraya tıklayın.

Prime ayrıcalıklarından yararlanmak isterseniz buradan üye olabilirsiniz.

Performans odaklı: Puma Axis Üniseks Beyaz Koşu Ayakkabısı

Günlük kullanıma özel geliştirilen Puma Axis spor ayakkabı, modern tasarımıyla dikkat çekerken sağlam yapısıyla da uzun süreli kullanım için güven veriyor. Yumuşak yastıklama sistemlerine sahip bu model, IMEVA orta taban teknolojisi sayesinde tüy kadar hafif yapısıyla ayaklara anında destek sunarak gün boyu rahat hareket etmeyi mümkün hale getiriyor. File ve sentetik deri dış kaplama detayı, hem kullanımı kolaylaştırıyor hem de nefes alabilen bir yapı sunarak ideal zemini hazırlıyor. SoftFoam ve Puma çorap astarı özelliği ise her adımda hissedilen yumuşak yürüyüş deneyimi sağlayarak üstün konforu garanti ediyor.

Kullanıcılar ne diyor?

"Ayakkabı görseldekiyle aynı sağlam sorunsuz elime ulaştı tam bedeninizi alırsanız iyi olur kibar nazik ve hafif bir ayakkabı memnun kaldım ben siz de gönül rahatlığıyla alabilirsiniz."

"Tek kelime ile mükemmel bi ayakkabı. Hem modeli hem rahatlığı yetiyor. Bu modelin her zaman olmasını istiyorum, teşekkürler."

Nakit ihtiyacınız varsa 90.000 TL'ye kadar %0 faizli ve taksitli nakitinizi hemen almak için buraya tıklayın.

Bu içerik 18 Kasım 2025 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.