Mehmet Akif Ersoy'un ek ifadesi ortaya çıktı! Partileri anlattı, uyuşturucu itirafında bulundu

İstanbul'da yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Mehmet Akif Ersoy, İstanbul Adalet Sarayı'nda ek ifade verdi. Ersoy'un savcılığa verdiği ek ifade işleminin yaklaşık 3.5 saat sürdüğü öğrenildi.

Sabah Gazetesi'nin haberine göre, Mehmet Akif Ersoy’un verdiği ifade ortaya çıktı. Mehmet Akif Ersoy, soruşturma savcısına yaklaşık 3 saat verdiği ifadesinde uyuşturucu kullandığını ve evdeki partide yaşanan ilişkileri anlattı. Adli Tıp raporuyla uyuşturucu kullandığı bilenen Ersoy, soruşturmada bilinmeyen yeni bilgi vermediği için tekrar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İTİRAFÇI OLMAK İÇİN DİLEKÇE VERDİ

Ersoy avukatı Hüseyin Kaya aracılığıyla etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak üzere İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na müracaat etti. 11 Aralık'ta "uyuşturucu kullanımı" ve "cinsel ilişkiden menfaat sağlama" iddiasıyla tutuklanan Ersoy, 19 gün sonra yeniden Çağlayan Adliyesine getirildi. Ersoy, yaklaşık 3 saat soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısına ifade verdi.

"UYUŞTURUCU KULLANDIM"

Mehmet Akif Ersoy ifadesinde uyuşturucu madde kullandığını itiraf etti. Kiraladığı evde yapılan uyuşturucu partileri ve birlikteliklerle ilgili bilgiler de veren Ersoy, etkin pişmanlık yasası kapsamında tahliyesini talep etti.

İTİRAFLARINDA YENİ BİLGİ VERMEDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan değerlendirmede, Mehmet Akif Ersoy'un uyuşturucu kullandığına dair bilgi Adli Tıp Kurumu tarafından alınan raporla sabit olduğu, kiraladığı evde yapılan partilerde bilindiği için verdiği ifadenin soruşturmaya katkı sağlamadığı belirtildi. Ersoy, ifadesinin ardından tutuklu bulunduğu cezaevine yeniden gönderildi.

NE OLMUŞTU?

Mehmet Akif Ersoy, uyuşturucu soruşturması kapsamında 9 Aralık'ta gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan Ersoy ilerleyen saatlerinde Habertürk Genel Yayın Yönetmenliği görevinden alındı. Savcılık, Ersoy'un da aralarında bulunduğu dört kişi hakkında tutuklama talep etti.

Tutuklama talebinde, "şüphelilerin kendi konutlarında uyuşturucu madde kullanılmasına yer ve imkan sağladıkları, eve gelen kadınlara uyuşturucu madde temin ettikleri, Ersoy'un çevresindeki kişilerle kadınları ilişkiye sokarak, bu kişiler üzerinden sektörel ve maddi menfaat sağladığı" iddia edildi. Ersoy daha sonra bu suçlamalardan tutuklandı.



UYUŞTURUCU TESTİ POZİTİF ÇIKTI

Ersoy'a Adli Tıp Kurumu'nda yapılan testin 15 Aralık'ta pozitif çıktığı açıklandı. Mehmet Akif Ersoy'un saçında "kokain ve metabolitleri" tespit edildiği kaydedildi.