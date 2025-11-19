HUAWEI Watch GT 5 Gülümseten Kasım kampanyasıyla en avantajlı fiyatında!

Yoğun yaşam temposu içinde zamanı verimli kullanmak ve sağlığınızı yakından takip etmek artık daha önemli. Spor yaparken performansınızı ölçmek, toplantılar sırasında bildirimleri kaçırmamak ve uyku kalitenizi gözlemlemek, yaşam kalitenizi yükseltecek küçük ama etkili adımlar arasında. Siz de teknolojiyi iyi yönde kullanırken şık tasarımıyla her ortamda rahatlıkla takabileceğiniz bir saate sahip olmak istiyorsanız Gülümseten Kasım fırsatıyla çok daha uyguna alabileceğiniz HUAWEI Watch GT 5 akıllı saat indirimde!

Gülümseten Kasım kapsamındaki indirimli markaları görmek için buraya tıklayın.

HUAWEI indirimlerinin tamamına göz atmak için buraya tıklayın.

Prime ayrıcalıklarından yararlanmak isterseniz buradan üye olabilirsiniz.

HUAWEI Watch GT 5 46 mm Akıllı Saat

Sadece 10,7 mm inceliği ve 48 g ağırlığıyla bileğinizde hafif bir deneyim sunan HUAWEI WATCH GT 5 46 mm, maksimum 14 güne kadar pil ömrü sunarken tipik kullanımda 9 gün boyunca her an kullanıma hazır. Gövde ve ekranında ultra dayanıklı kaplamaların yanında cihazın tamamında su geçirmez nano-film kaplama bulunuyor. Koşu ve bisiklet aktivitelerinizde bilekten navigasyon kolaylığı ve gerçek zamanlı harita destekli rotalar sayesinde yolları keşfedebileceğiniz akıllı saatin yeni nesil sağlık takibi özellikleri ile hızlı, doğru ve kapsamlı ölçümler yapabilir, HUAWEI Health+ sayesinde rehberli meditasyonlar, Stay Fit Planı, nefes egzersizleri ve antrenman programlarından 3 aylık ücretsiz üyelik ile faydalanabilirsiniz.

Kullanıcılar ne diyor?

"Fiyat performans harika, Apple Watch’ın klasik kare tasarımı yerine yuvarlak ve daha geniş bir kasası var. Bu 3. gün şarjı hala %88 gece gündüz kullanıyorum. Hepsinden daha önemlisi kalitesi, şu ana kadar kullandığım akıllı saatler içinde en güzeli. Eşimde Apple Watch var ama bunu görünce istiyorum demeye başladı."

"Aktif spor yapan birisi olarak akıllı saate ihtiyacım vardı ve şık bir şey olsun istiyordum. Ekran sürekli açık kullanıyorum ve pili 5-6 gün gidiyor."

Nakit ihtiyacınız varsa 90.000 TL'ye kadar %0 faizli ve taksitli nakitinizi hemen almak için buraya tıklayın.

Bu içerik 19 Kasım 2025 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.