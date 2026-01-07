HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Sürmene Belediyesi eski başkan yardımcısı bıçaklı saldırıda öldürüldü

Rize'de Karadeniz Sahil Yolu’nda kimliği belirsiz kişinin bıçaklı saldırısında ağır yaralanan Sürmene Belediyesi eski başkan yardımcısı Ali Aydın (41), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Polis olay sonrası kaçan şüpheliyi metruk bir binada yakaladı.

Sürmene Belediyesi eski başkan yardımcısı bıçaklı saldırıda öldürüldü

Olay akşam saatlerinde Çayeli ilçesinden geçen Karadeniz Sahil Yolu’nun Sarayköy mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre Sürmene Belediyesi eski başkan yardımcısı Ali Aydın, ciple Artvin istikametine giderken, bilinmeyen nedenle durdurduğu aracından indi. Aydın, yol üzerinde kimliği belirsiz kişinin bıçaklı saldırısına uğradı. Kanlar içinde kalan Aydın, ağır yaralanırken, şüpheli olay yerinden kaçtı.

Sürmene Belediyesi eski başkan yardımcısı bıçaklı saldırıda öldürüldü 1

Yoldan geçenler tarafından fark edilen Aydın, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Ameliyata alınan Aydın, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

YAKALANDI

Şüpheli V.Y., Artvin’in Hopa ilçesinde saklanmaya çalıştığı metruk binada polis ekiplerince yakalanarak, gözaltına alındı. (DHA)Kaynak: DHA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Murat Ongun'un eşi Gözdem Ongun’un ev hapsi kaldırıldıMurat Ongun'un eşi Gözdem Ongun’un ev hapsi kaldırıldı
CHP'li vekiller TBMM'de emekli maaşını protesto edecekCHP'li vekiller TBMM'de emekli maaşını protesto edecek

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Rize Sürmene saldırı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
ABD gözünü resmen Grönland'a dikti: "Askeri seçenek masada"

ABD gözünü resmen Grönland'a dikti: "Askeri seçenek masada"

7 ilin valisi merkeze çekildi, 19 ile yeni vali atandı

7 ilin valisi merkeze çekildi, 19 ile yeni vali atandı

Federasyondan Osimhen için gece yarısı açıklama! Tüm ülke onu konuştu

Federasyondan Osimhen için gece yarısı açıklama! Tüm ülke onu konuştu

'Yağlarını aldırdı 8 kilo verdi' denmişti! Son hali yine gündem oldu

'Yağlarını aldırdı 8 kilo verdi' denmişti! Son hali yine gündem oldu

Doğum izni süresi artıyor! Bakan Göktaş duyurdu

Doğum izni süresi artıyor! Bakan Göktaş duyurdu

İnternet alışverişinde bir dönem sona erdi! Gümrüksüz alışveriş bitti

İnternet alışverişinde bir dönem sona erdi! Gümrüksüz alışveriş bitti

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.