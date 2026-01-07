HABER

3 çocuk babası akademisyen evinde ölü bulundu!

Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bayram Çağlar, sınavı olmasına rağmen okula gelmeyince evinde inceleme başlatıldı. Çağlar'ın evinde yapılan inceleme sonucu akademisyenin hayatını kaybettiği öğrenildi. 3 çocuk babası Çağlar'ın ölüm sebebi üzerine çalışma başlatıldı.

Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bayram Çağlar, bugün sınavı olmasına rağmen okula gelmeyince durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. Ekipler, Doç. Dr. Çağlar'ın tek başına kaldığı Karşıyaka Mahallesi Osman Bey Caddesi Kılıç Apartmanı'ndaki dairesine gitti.

ÖLÜ BULUNDU

Kapıyı açarak eve giren ekipler, Çağlar'ı hareketsiz halde buldu. Çağlar'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Gümüşhane Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Oktay Yıldız da eve gelerek polis ekiplerinden bilgi aldı.

3 ÇOCUK BABASIYDI

Ailesi kent dışında yaşayan, 3 çocuk babası Çağlar'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga götürüldü.

Çağlar'ın kesin ölüm sebebi otopsinin ardından belirlenecek.

Kaynak: DHA

