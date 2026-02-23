HABER

Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Kırşehir’de uyuşturucu madde ticareti yapan bir kişi jandarma ekiplerinin operasyonuyla yakalandı.

Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu madde ticaretine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında M.A. isimli şahsın uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisine ulaşıldı. Yapılan takip ve çalışmalar sonucunda şüpheli M.A., düzenlenen operasyonla yakalandı. Şahsın üzerinde yapılan aramada 280 adet hap, 1 cep telefonu ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 7 bin 65 lira nakit para ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli, tamamlanan adli işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Kırşehir E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Kırşehir
