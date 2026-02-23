Instagram'ın yeni tasarımı ortaya çıktı: Değişimi uygulamayı açar açmaz fark edeceksiniz!

Dikey video fırtınası tüm hızıyla devam ederken, Instagram, uygulama açıldığında kullanıcıları doğrudan Reels'e yönlendiren yeni bir tasarımla Reels'e tamamen odaklanıyor. Ancak 9to5Google'da yer alan habere göre; uygulamanın bu yeni tasarımına, kullanıcıların kendi tercihlerine göre şekillendirebileceği özelleştirilebilir bir "Akışınız" (Your feeds) sekmesi de eşlik edecek.

INSTAGRAM'IN YENİ TASARIMI VE "AKIŞINIZ" SEKMESİ BÖYLE GÖRÜNECEK

Mevcut durumda Instagram, en üstte Hikayeler ile açılıyor ve ardından takip edilen kişiler ile önerilen içeriklerin, fotoğraf ve Reels'ların karışık bir şekilde yer aldığı bir akış sunuyor. Ancak Twitter/X platformunda @howfxr adlı sızıntı kaynağı tarafından paylaşılan ve kaynağı @ParthChandel50 olan ekran görüntüleri ile kayıtlar, Meta'nın üzerinde çalıştığı tasarımı daha yakından görmemizi sağladı.

Ana sekmede başlangıçta Hikayeler en üstte sabitlenmiş durumda, ancak Reels videolarının sonsuz kaydırma özelliğine sahip bir akışıyla doğrudan videolara açılıyor. Diğer sekmeler arasında mesajlar, arama/keşfet ve profiliniz yer alıyor, ayrıca yeni bir "Akışınız" sekmesi de bulunuyor.

Ekran görüntülerinin de gösterdiği üzere bu yeni sekme; takip ettiğiniz kullanıcılardan gelen içerikleri, "Arkadaşlar"ı (takip ettiğiniz ve sizi geri takip eden kullanıcılar), "En Yeni"leri (kronolojik sıralama) ve Kaydedilenler'i gösteren özelleştirilebilir bir akış olacak. Ayrıca favoriler, önerilen içerikler ve "Sadece Gönderiler" için ek akışlar da bulunacak. "Sadece Gönderiler" seçeneği, yalnızca takip edilen kişilerden gelen içerikleri barındıracak ancak Reels videolarını hariç tutacak. Tüm bu akış seçenekleri kullanıcılar tarafından yeniden sıralanabilecek.

Instagram'ın bu yeni tasarımı ne zaman kullanıma sunacağına dair ise henüz bir bilgi yok.