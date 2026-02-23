HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Edirne'de kırmızı alarm! Meriç Nehri'nin debisi artıyor: Tarihi köprü trafiğe kapatıldı

İçerik devam ediyor

Edirne'de Meriç Nehri'nin su hacmindeki artış sürüyor. Meriç Nehri'ne katılan Tunca Nehri geri tepmeye başladı. Bu nedenle kent merkezinde su seviyesi yükseldi. Bölgeye çok sayıda ekip yönlendirilirken, Meriç Nehri kırmızı uyarı koduyla takip ediliyor. Ayrıca, Taşkın nedeniyle Bosnaköy mevkisinde mahsur kalan vatandaşlar ve hayvanlar ekiplerce kurtarıldı. Öte yandan tarihi Tunca Köprüsü de trafiğe kapatıldı. İşte tüm detaylar...

Edirne'de taşkın yapan nehirlerin debileri kritik eşikte seyrediyor. Bölgesel yağışlar ve Bulgaristan'ın enerji üretimi yaptığı barajlardan kontrollü su salması nedeniyle bir aydır yükseliş eğilimindeki Tunca ve Meriç nehirleri iki hafta önce kısa süreli taşkın yapması sonrası yatağına dönmüştü.

Edirne de kırmızı alarm! Meriç Nehri nin debisi artıyor: Tarihi köprü trafiğe kapatıldı 1

Geçen hafta başında ise Tunca, özellikle yatağına yakın köylerdeki tarım arazileri ile Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin yapıldığı Sarayiçi Adası'ndaki taşkını sonrası Meriç'e katıldığı Kirişhane bölgesinde de taşkın yaptı.

Edirne de kırmızı alarm! Meriç Nehri nin debisi artıyor: Tarihi köprü trafiğe kapatıldı 2

ARAZİLER SULAR ALTINDA KALDI! TUNCA KÖPRÜSÜ TRAFİĞE KAPATILDI

Meriç'in su hacmi nedeniyle nehre katılırken geri tepmeye başlayan Tunca Nehri, kent merkezinde de yükselmeye başladı.
Gözleri neredeyse kapanma düzeyine gelen nehrin yükselmesi nedeniyle tarihi Tunca Köprüsü trafiğe kapatıldı. Bölgedeki turistik tesislerle araziler sular altında kaldı.

Edirne de kırmızı alarm! Meriç Nehri nin debisi artıyor: Tarihi köprü trafiğe kapatıldı 3

DEBİ YÜKSELDİ

Meriç Nehri'nde de debi oldukça yükseldi. Yerleşim alanlarına suyun yayılmasını seddeler önlerken, güneydeki nehre yakın köylerde Meriç yatağına sınırda akıyor.

Edirne de kırmızı alarm! Meriç Nehri nin debisi artıyor: Tarihi köprü trafiğe kapatıldı 4

KIRMIZI ALARM VERİLDİ

Debisi, 1431 metreküp/saniye olarak ölçülen Meriç Nehri'nde yazlık ve kışlık seddeleri suyun aşması için kritik seviye 2 bin 200 metreküp/saniye olarak belirtiliyor. Kritik seviyeye kısmen yakın akan Meriç "kırmızı" ikaz seviyesinde takip ediliyor.
Olası taşkın için Edirne Valisi Yunus Sezer başkanlığında oluşturulan kriz masasında alınan karar gereği bölgeye çok sayıda itfaiye ve arama kurtarma ekibi çağrıldı.

Edirne de kırmızı alarm! Meriç Nehri nin debisi artıyor: Tarihi köprü trafiğe kapatıldı 5

Yalova, Bursa, Tekirdağ, Sakarya gibi illerden ekipler kente gelerek görev yerlerinde beklemeye başladı.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Değişimi uygulamayı açar açmaz fark edeceksiniz!Değişimi uygulamayı açar açmaz fark edeceksiniz!
Ali Kaya'nın test sonucu açıklandıAli Kaya'nın test sonucu açıklandı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Edirne Meriç Nehri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Meksika karıştı! Ordu ve çete arasında çatışma: "Sokağa çıkanı öldürürüz"

Meksika karıştı! Ordu ve çete arasında çatışma: "Sokağa çıkanı öldürürüz"

Bakan Gürlek'ten açıklama! Yalova'da 14 aylık bebeğin de yaralandığı olayla ilgili 1 kişi tutuklandı

Bakan Gürlek'ten açıklama! Yalova'da 14 aylık bebeğin de yaralandığı olayla ilgili 1 kişi tutuklandı

(Özet) Beşiktaş - Göztepe Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Beşiktaş - Göztepe Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Son hali görenleri şaşırttı! Saçlarını uzattı

Son hali görenleri şaşırttı! Saçlarını uzattı

Çeyrek altın kaç TL oldu? İşte gram, Cumhuriyet altını fiyatı...

Çeyrek altın kaç TL oldu? İşte gram, Cumhuriyet altını fiyatı...

17 milyon emekliyi ilgilendiren haber: ‘Yüzde 31 zam mümkün’

17 milyon emekliyi ilgilendiren haber: ‘Yüzde 31 zam mümkün’

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.