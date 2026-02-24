HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

Trump, İran saldırısı için göndermişti! USS Gerald R. Ford uçak gemisinde 'tuvalet' krizi

ABD'nin olası İran saldırısı için Orta Doğu'ya gönderdiği ABD Donanması'nın sancak gemisi "USS Gerald R. Ford" isimli uçak gemisinde tuvalet krizi yaşanıyor. Bölgeye ulaşmadan önce Girit Adası'nda bulunan Suda Deniz Üssü'ne demirleyen, 4 bin 600'den fazla personelin bulunduğu, dünyanın en büyük uçak gemisinde dar boruların yetersiz kaldığı, sık sık tıkanmaların ve vakum hatalarının yaşandığı bildirildi. Personelin tuvaletleri kullanabilmek için 45 dakika sıra beklediği de bildirildi.

Trump, İran saldırısı için göndermişti! USS Gerald R. Ford uçak gemisinde 'tuvalet' krizi

ABD Donanması'nın sancak gemisi ve Amerikan askeri gücünün sembolü olan 13 milyar dolarlık süper uçak gemisi USS Gerald R. Ford, kronikleşen kanalizasyon sistemi arızalarıyla gündemden düşmüyor. Hizmete girmesinin üzerinden yaklaşık on yıl geçmesine rağmen, gemideki tesisat sorunları çözülemedi.

Trump, İran saldırısı için göndermişti! USS Gerald R. Ford uçak gemisinde tuvalet krizi 1

4 BİN 600'DEN FAZLA PERSONEL TUVALET SIRASI BEKLİYOR

TRT Haber'de yer alan habere göre, 2017 yılında devreye alınan gemide, su tasarrufu sağlamak amacıyla yolcu gemilerinden uyarlanan vakum tabanlı yenilikçi bir kanalizasyon sistemi kullanıldı.

Ancak 4 bin 600'den fazla personelin bulunduğu gemideki dar boruların yetersiz kaldığı, sık sık tıkanmaların ve vakum hatalarının yaşandığı bildirildi.

Trump, İran saldırısı için göndermişti! USS Gerald R. Ford uçak gemisinde tuvalet krizi 2

2022 yılındaki raporlar, sistemdeki tıkanıklıkları açmak için her seferinde 400 bin dolar maliyetle özel bir asit yıkama işlemi yapılması gerektiğini ortaya koydu.

VENEZUELA OPERASYONUNDA DA GÖREV YAPMIŞTI

Geminin, Ocak ayında Venezuela Devlet Başkanı Nicolás Maduro’nun ele geçirilmesiyle sonuçlanan operasyonları da kapsayan 2025 yılındaki görevi sırasında, her gün en az bir kez kanalizasyon kaynaklı bakım çağrısı yapıldığı kaydedildi.

NPR tarafından elde edilen e-postalar, sadece dört gün içinde 205 arıza yaşandığını ve mühendislik ekiplerinin sızıntıları gidermek için 19 saatlik vardiyalarla çalıştığını gösterdi.

Trump, İran saldırısı için göndermişti! USS Gerald R. Ford uçak gemisinde tuvalet krizi 3

2023 yılından bu yana dışarıdan 42 kez teknik destek istenirken, bu olayların 32'si sadece 2025 yılında gerçekleşti. Orta Doğu'daki gerilim nedeniyle görev süresi uzatılan gemideki sorunların 2026 yılında da devam ettiği belirtildi.

PERSONELİN MORALİ DÜŞTÜ

Gelişmiş uçaklar, hipersonik yetenekler ve yeni nesil nükleer reaktörlerle donatılan geminin temel sistemlerindeki bu başarısızlıklar, personel arasında hayal kırıklığı ve yorgunluğa yol açtı.

İran ile olası bir çatışma hazırlıkları sürerken, gemideki yaşam koşullarının giderek zorlaştığı ve personelin moralinin ciddi şekilde düştüğü ifade edildi.

Trump, İran saldırısı için göndermişti! USS Gerald R. Ford uçak gemisinde tuvalet krizi 4

Donanma yetkilileri, bu teknik aksaklıkların operasyonel hazırlığı engellemediğini savunsa da eleştirmenler, milyarlarca dolarlık bir platformdaki tasarım kusurlarının vergi mükelleflerinin parasının yönetimi ve askeri verimlilik açısından soru işaretleri yarattığını vurguladı.

Trump, İran saldırısı için göndermişti! USS Gerald R. Ford uçak gemisinde tuvalet krizi 5

GİRİT ADASI'NA DEMİRLEDİ

Yunan Devlet Televizyonu ERT'nin haberine göre, ABD'ye ait "USS Gerald R. Ford" isimli uçak gemisi Girit Adası'nda bulunan Suda Deniz Üssü'ne geldi.

Yunanistan'ın en çok okunan haber sitelerinden "in.gr"nin haberinde, "Bölgeye, İran yakınlarına ikinci uçak gemisinin de ulaşması, ABD'nin Tahran karşısında nasıl hareket edeceğine karar verme zamanının yaklaştığını gösteriyor." ifadesi kullanıldı.

Trump, İran saldırısı için göndermişti! USS Gerald R. Ford uçak gemisinde tuvalet krizi 6

Dünya Barış Konseyi'nin de üyesi olan Uluslararası Barış için Helenik Komitesinden yapılan yazılı açıklamada da şunlar kaydedildi:

"ABD'ye ait F-35, A-10 savaş uçaklarının, havada yakıt ikmal ve ulaştırma araçlarının yoğun varlığı ve "USS Gerald R. Ford" uçak gemisinin yakında bulunuşu, Suda'nın İran ve genel olarak bölge halkları etrafında daralan savaş çemberinin önemli bir halkası haline gelmesi ve genel bir askeri çatışma olasılığının yaklaşmasını teyit eder niteliktedir."

Trump, İran saldırısı için göndermişti! USS Gerald R. Ford uçak gemisinde tuvalet krizi 7
Bu durumun Yunanistan için tehlikeli olabileceği belirtilen açıklamada, "Halkların, savaş planlarının artmasından kazanacakları hiçbir şey yok." ifadesine yer verildi.

24 Şubat 2026
24 Şubat 2026

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
17 yıldır kayıptı: Cesedi eski eniştesinin bahçesinde bulundu17 yıldır kayıptı: Cesedi eski eniştesinin bahçesinde bulundu
Bakan Ersoy: "Vakıflar günde 100 bin vatandaşımıza iftar veriyor" Bakan Ersoy: "Vakıflar günde 100 bin vatandaşımıza iftar veriyor"

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
ABD Amerika Birleşik Devletleri tuvalet uçak gemisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Operasyon haberleri art arda geldi

Operasyon haberleri art arda geldi

Milliyetçi İttifak senaryosu ankette dengeleri değiştirdi! Yüzde 20,72’ye çıkıyorlar

Milliyetçi İttifak senaryosu ankette dengeleri değiştirdi! Yüzde 20,72’ye çıkıyorlar

Böylesi görülmedi: Süper Lig'de tarihi son! Yapay zeka şampiyonu açıkladı

Böylesi görülmedi: Süper Lig'de tarihi son! Yapay zeka şampiyonu açıkladı

Vatandaşlıktan çıkarılması bile istendi! Hadise kararını verdi

Vatandaşlıktan çıkarılması bile istendi! Hadise kararını verdi

Bir ülke iflas etti! Altınlarını satmaya hazırlanıyor

Bir ülke iflas etti! Altınlarını satmaya hazırlanıyor

Akaryakıta zam geldi! Bir ilk yaşandı

Akaryakıta zam geldi! Bir ilk yaşandı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.