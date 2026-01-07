Kartepe Kayak Merkezi'nde ruhsatı iptal edilen otel mühürlendi

Kartepe Belediyesinden yapılan açıklamada, Kartepe Kayak Merkezi'nde faaliyet gösteren bir otelde yapılan denetimlerde eksikliklerin tespit edildiği belirtildi.

Söz konusu eksikliklerin yazılı bildirimler ve tutanaklarla işletmeye tebliğ edilerek mevzuat çerçevesinde süre verildiği kaydedilen açıklamada, "Tüm yasal uyarılara ve tanınan sürelere rağmen yükümlülüklerin yerine getirilmemesi nedeniyle Kartepe Turizm AŞ'nin (The Green Park Kartepe Resort Otel) iş yeri açma ve çalışma ruhsatı iptal edilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA | Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır