HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Kartepe Kayak Merkezi'nde ruhsatı iptal edilen otel mühürlendi

Kartepe Kayak Merkezi'nde faaliyet gösteren bir otelin iş yeri açma ve çalışma ruhsatının iptal edildiği bildirildi.

Kartepe Kayak Merkezi'nde ruhsatı iptal edilen otel mühürlendi

Kartepe Belediyesinden yapılan açıklamada, Kartepe Kayak Merkezi'nde faaliyet gösteren bir otelde yapılan denetimlerde eksikliklerin tespit edildiği belirtildi.

Kartepe Kayak Merkezi nde ruhsatı iptal edilen otel mühürlendi 1

Söz konusu eksikliklerin yazılı bildirimler ve tutanaklarla işletmeye tebliğ edilerek mevzuat çerçevesinde süre verildiği kaydedilen açıklamada, "Tüm yasal uyarılara ve tanınan sürelere rağmen yükümlülüklerin yerine getirilmemesi nedeniyle Kartepe Turizm AŞ'nin (The Green Park Kartepe Resort Otel) iş yeri açma ve çalışma ruhsatı iptal edilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Kartepe Kayak Merkezi nde ruhsatı iptal edilen otel mühürlendi 2

Kartepe Kayak Merkezi nde ruhsatı iptal edilen otel mühürlendi 3Kaynak: AA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ailesine ziyarete gelmiş: Sobadan sızan gazdan hayatını kaybettiAilesine ziyarete gelmiş: Sobadan sızan gazdan hayatını kaybetti
Türk karasuları Samsun'daki yüzen karakol ile daha güvendeTürk karasuları Samsun'daki yüzen karakol ile daha güvende

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Kartepe
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
ABD gözünü resmen Grönland'a dikti: "Askeri seçenek masada"

ABD gözünü resmen Grönland'a dikti: "Askeri seçenek masada"

7 ilin valisi merkeze çekildi, 19 ile yeni vali atandı

7 ilin valisi merkeze çekildi, 19 ile yeni vali atandı

Federasyondan Osimhen için gece yarısı açıklama! Tüm ülke onu konuştu

Federasyondan Osimhen için gece yarısı açıklama! Tüm ülke onu konuştu

'Yağlarını aldırdı 8 kilo verdi' denmişti! Son hali yine gündem oldu

'Yağlarını aldırdı 8 kilo verdi' denmişti! Son hali yine gündem oldu

Doğum izni süresi artıyor! Bakan Göktaş duyurdu

Doğum izni süresi artıyor! Bakan Göktaş duyurdu

İnternet alışverişinde bir dönem sona erdi! Gümrüksüz alışveriş bitti

İnternet alışverişinde bir dönem sona erdi! Gümrüksüz alışveriş bitti

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.