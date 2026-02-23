Heyecanlandıran sızıntı: iPhone 18 Pro'nun ön kamerası selefi gibi 18 MP olmayacak!

Teknoloji dünyasının gözü kulağı bu yıl tanıtılacak yeni cihazlara çevrilmişken, Apple'ın merakla beklenen iPhone 18 Pro modellerinin kamera ve ekran tasarımına dair yeni detaylar gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. Şimdi ise yaklaşan iPhone 18 Pro serisinin yenilenmiş bir selfie kamerasına sahip olacağını öne süren yeni bir iddia ortaya atıldı.

IPHONE 18 PRO'NUN ÖN KAMERASININ MEGAPİKSELİ DAHA YÜKSEK OLACAK

Sızıntı kaynağı Whylab'a göre, iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max modelleri 24 MP selfie kameralarına sahip olacak. Eğer bu bilgiler doğruysa, yeni sensörün selfieler, görüntülü aramalar ve düşük ışıklı selfieler için iyileştirilmiş bir performans sunması bekleniyor.

GSMArena'da yer alan habere göre; iPhone 18 Pro serisinin ayrıca çok daha küçük bir Dynamic Island'a sahip olacağı ve bazı Face ID bileşenlerinin ekranın altına taşınacağı iddia ediliyor.

Apple'ın iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max modellerini bu yılın Eylül ayında iPhone Fold ile birlikte tanıtması bekleniyor.