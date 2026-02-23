HABER

Oğuz Murat Aci davasında yeni gelişme! Eylem Tok ile baba Cihantimur hakkında 10 yıl hapis talebi

İstanbul'da Oğuz Murat Aci'nin hayatını kaybettiği olayla ilgili soruşturma tamamlandı. Timur Cihantimur'un annesi Eylem Tok ve baba Bülent Cihantimur hakkında 10 yıl hapis talep edildi.

Oğuz Murat Aci davasında yeni gelişme! Eylem Tok ile baba Cihantimur hakkında 10 yıl hapis talebi

İstanbul'da ehliyetsiz kullandığı araçla Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olan Timur Cihantimur ile annesi Eylem Tok, olayın ardından ABD'ye kaçmıştı.

10 YIL HAPİS TALEBİ

Olayla ilgili soruşturma tamamlandı. Habertürk'te yer alan habere göre, anne Eylem Tok ve baba Bülent Cihantimur hakkında 10 yıl hapis talep edildi.

NE OLMUŞTU?

Eyüpsultan'da 1 Mart 2024 günü seyir halindeki 3 ATV aracından biri arızalanmış, yol kenarına çekilen arızalı araç tamir edilmeye çalışılırken aynı yönde ilerleyen iki araçtan biri, buradaki 3 ATV'ye çarpmış, yaralanan 5 kişiden Oğuz Murat Aci hayatını kaybetmişti.

Oğuz Murat Aci davasında yeni gelişme! Eylem Tok ile baba Cihantimur hakkında 10 yıl hapis talebi

Kazaya neden olan 17 yaşındaki sürücü Timur Cihantimur'un, olay yerine gelen annesi Eylem Tok'un aracıyla buradan uzaklaşıp, annesiyle önce Mısır'a, ardından ABD'ye gittikleri tespit edilmişti.

Oğuz Murat Aci davasında yeni gelişme! Eylem Tok ile baba Cihantimur hakkında 10 yıl hapis talebi

Şüphelilerin iadesi için geçici tutuklama talebi evrakı, Adalet Bakanlığınca ABD yetkili makamlarına iletilmiş, Adalet Bakanı Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cihantimur ile annesi Tok'un, Boston'da çıkarıldıkları mahkemece tutuklandıklarını bildirmişti.

Oğuz Murat Aci davasında yeni gelişme! Eylem Tok ile baba Cihantimur hakkında 10 yıl hapis talebi
Kaynak: İHA

