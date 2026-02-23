HABER

Belediye başkanından "O dudaklarını yerim" mesajı: Mutlu Işıksu ile özel kalem müdürünün 192 sayfalık gizli yazışmaları ifşa oldu

Sakarya’da büyük yankı uyandıran gizli ilişki iddiası, mahkeme dosyasına giren yazışmalarla yeni bir boyut kazandı. Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu'nun, özel kalem müdürüne "O dudaklarını yerim" yazdığı görülen gizli mesajlaşmalar ortaya çıktı.

Sakarya'yı sarsan olay, 22 yaşındaki üniversite öğrencisinin Kamu Denetçiliği Kurumu (Ombudsman) toplantısında konuyu dile getirmesiyle kamuoyunun gündemine gelmişti. Taraflar iddiaları yalanlasa da Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu ile özel kalem müdürü arasında romantik ifadelerin de bulunduğu 192 sayfalık döküm kayıtlara geçti.

BULUŞMA PLANLARI, "AŞKIM VE SEVGİLİM" HİTAPLARI...

İddialara göre sosyal medyadaki mesajlaşmalar 6 ay boyunca devam etti. Takma adlar kullanan tarafların buluşma planları yaptığı ve "Aşkım, sevgilim, senin o dudaklarını yerim" gibi ifadeler kullandığı görüldü.

Kayıtlar, boşanma davası açan kocanın mahkemeye sunduğu dosyada delil olarak yer aldı.

"O DUDAKLARINI YERİM"

İşte TikTok'ta gizli rumuzlarla yapılan yazışmalardan bazıları:

istuser04: Sevgilini, bugün orada tek başına bırakıp gittin aşkım.
bst198080: Yani böyle söyleme bence... 150 kişi var ve program için alıp götürüyorlar beni.
bst198080: O dudaklarını yerim.
istuser04: Sevgilim sabah namazı programı var erken yatsan dinlensen bu akşam.
bst198080: Uykum yok. Gece de İnstagram dan hikaye yaptım. O da sanaydı.
istuser04: Nasıl güzel söylüyon, hep söylesen aşkım.
bst198080: Sevgilim 04:30’da teşkilata geçeceğim. Uyumak istemiyorum seninle muhabbet öyle güzel ki.
istuser04: Ada center in orada buluşalım aşkım.
bst198080: Olur aşkımmm 20:00-20:15 civarı. Benim de sana çok ihtiyacım var güzeller güzelim. Elifim benim.
istuser04: Yanından ayrılmak istemiyorum. İyiki sevgilim. Çok güzel bir ortam oldu. Biz mutlu. Herkes te mutluydu.
bst198080: Biz birlikte olduğumuz her ortamda çok mutluyuz.

Belediye Başkanı Mutlu Işıksu hakkındaki iddialar Sakarya'yı salladı

 'Yasak aşk’ iddiasında yeni perde! Adapazarı Belediye Başkanı hakkında 2 milyonluk teklif iddiası!

 Belediye Başkanı Mutlu Işıksu hakkındaki iddialar Sakarya'yı salladı

 Işıksu'dan açıklama! "Parti içerisinde şahsıma muhalif bazı isimler..."

Meksika karıştı! Ordu ve çete arasında çatışma: "Sokağa çıkanı öldürürüz"

Bakan Gürlek'ten açıklama! Yalova'da 14 aylık bebeğin de yaralandığı olayla ilgili 1 kişi tutuklandı

(Özet) Beşiktaş - Göztepe Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Filozof Atakan'ın son hali görenleri şaşırttı! Saçlarını uzattı

Çeyrek altın kaç TL oldu? İşte gram, Cumhuriyet altını fiyatı...

Bayram ikramiyesi için 17 bin TL teklifi! Meclis'e sundu

